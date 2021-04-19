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佛奇：嬌生疫苗最快23日恢復接種 可能附加條件限制

編譯潘勛╱綜合18日電
拜登總統新冠疫情顧問佛奇18日表示嬌生疫苗將在23日復用。(美聯社)
拜登總統新冠疫情顧問佛奇18日表示嬌生疫苗將在23日復用。(美聯社)

指有些共和黨人拒打 使管制無法解除

拜登總統新冠疫情首席顧問佛奇18日表示，預期衛生當局即將解除對嬌生新冠疫苗施加的暫時管制，最快在23日作出決定，但可能會附加條件限制或更廣的接種警語；佛奇也指出，有些共和黨人以侵害公民權為由，拒絕接種疫苗，實則傷害國家的苦心，致使疫情管制無法解除。

路透(Reuters)報導，佛奇接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問時表示，他估計全國將設法繼續使用嬌生疫苗，衛生當局若逕行取消嬌生疫苗，他會鄭重質疑，不過他不認為那種狀況會發生，應該只在施打該款疫苗時，依年齡、性別等條件，加上一些副作用警告、限制或者風險考量。

報導指出，全國約有700萬人接種嬌生新冠疫苗，但六名女性發生罕見的腦血栓現象，致使衛生當局上周建議暫停使用該款疫苗；聯邦疾病防治中心(CDC)顧問小組預計23日開會商議接下來如何對待嬌生疫苗。

暫時停用的嬌生疫苗，有可能在23日左右復用。(美聯社)
暫時停用的嬌生疫苗，有可能在23日左右復用。(美聯社)

明年第一季 讓各年齡層孩童都接種

佛奇另表示，秋季開學時，如果中學生還無法接種新冠疫苗，他會感到訝異；另外，他認為到2022年第一季，國家會具備能力，讓事實上各年齡層孩童都接種疫苗。

佛奇表示，有些共和黨人以接種疫苗侵犯其公民權為由，堅持拒絕接種，此舉事實上等同積極「阻撓」全國抗疫所耗費的心血，導致防疫設限無法解除。

佛奇做此評論之際，政府宣布全國半數成年人已至少接種一劑新冠疫苗，達成美國史上規模最大接種行動另一里程碑，CDC報告指出，18歲及以上人口至少接種一劑的人數將近1億3000萬，合總人口數的50.4%，約莫8400萬人已完全接種，比例為32.5%。

45%共和黨人不想接種 佛奇表失望

佛奇15日曾與共和黨聯邦眾議員喬丹(Jim Jordan)就接種疫苗及侵犯公民權議題激烈爭辯，18日佛奇上有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目表示，最近研究指出，高達45%的共和黨人不想接種疫苗，令他十分失望。

佛奇表示，有人說不想接種疫苗，依當前狀況便是很大比例的共和黨員，事實上在作梗，違反本心；他們說，依公衛建議而頒布的防疫限制，叫他們十分介意，但要解除限制，只有讓最多人盡可能以最快、最有效率方式完成疫苗接種，才辦得到；共和黨人拒絕接種疫苗，展現出來的態度堪稱弔詭。

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