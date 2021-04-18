現代英國人無感…菲立普下葬 代表二戰英王室時代結束

菲立普親王靈柩安厝在聖喬治禮拜堂，靈柩以親王專屬旗幟覆蓋，其上放置菲立普親王的海軍軍帽及佩劍。(美聯社)

英國女王 伊麗莎白二世是在1953年加冕，當時全國首次實行現場直播典禮，這個盛大的一刻，似乎預示著英國將在二戰後重新崛起；紐約時報報導，但隨著王夫菲立普親王 的逝世，英國人早已不與王室步調一致，彼此相距遙遠，王室家庭與子民不知不覺早已各走各的路；而隨著菲立普親王的下葬 ，也代表了二戰時期的英國王室時代結束。

菲立普親王有不少成就記錄在對他評論、訪談裡。他的愛丁堡公爵獎勵計畫，使全球數以百萬計的年輕人建立自信及接受磨練；他把家庭中的管家角色、慈善事業與軍方的隸屬關係，都勾連在一起。

不過對現在的英國人來說，菲立普親王跟他們之間關係不大，就以英國廣播公司(BBC)取消了預定節目安排，改以全面報導他去世的消息，就收到約10萬個不滿投訴。

當然，對戰後出生的嬰兒潮世代來說，對他的逝世會感到不安，他與妻子一直是這個君主立憲制國家的最高領導人，終其一生是國家的象徵，他的兒子安德魯王子就稱他為「國家的祖父」。

儘管他經常公開失言，甚至有時因涉及種族及文化方面的發言而令人反感，但歷史學家終有一天會發現他在處理不少的王室危機中所產生的作用。

近年來，英國王室連番受到醜聞的殘酷打擊，這些醜聞包括黛安娜王妃1997年去世、查理王儲的庸碌、安德魯王子涉及的性醜聞、孫子哈利王子與妻子梅根 王家種族歧視的指控等。

在這些日子裡，人們寧可把焦點放在這些王子王孫的花邊新聞上，極少人會說一句關於菲立普的病情；外界的焦點都放在黛安娜及梅根對王室婚姻的挑戰，以及她們或有背後與王室所達成的祕密協議，反而對菲立普親王的斡旋不了了之。

報導說，1940年代及戰後的50年代，英國學童都要死記硬背王家的世系王朝；現在，君主制度仿如倖存下來的東西，課堂上可能沒人再理會君主的名字及王室人物的頭銜。

對於菲立普親王來說，他迎接了幾代的王室成員的到來，現在這個角色及任務要落到其他王家成員身上，然而當中又有多少臣民理會及關注？