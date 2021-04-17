血栓疑慮未解 各州下周持續停發嬌生疫苗

聯邦政府下周將不會向各州發放嬌生疫苗，CDC的專家委員會將再度開會討論是否繼續暫時停用嬌生疫苗。(路透)

聯邦政府日前宣布暫停使用嬌生 (Johnson & Johnson )的新冠肺炎疫苗 ，各州該疫苗的分配程序下周也暫停；為釐清該疫苗與血栓之間的關聯性，嬌生廣邀各疫苗研發藥廠加入研究，但輝瑞(Pfizer)和莫德納 (Moderna)皆以「疫苗製作方式不同」婉拒。

本周政府配送的嬌生疫苗數量已達150萬劑，卻陸續有幾名女性接種後出現血栓；儘管目前該疫苗接種量約700萬劑，發生血栓的機率僅百萬分之一，但政府堅持暫停使用讓公衛官員進行調查。

聯邦疾病防治中心(CDC)預防接種諮詢委員會(ACIP)預計23日召開緊急會議，檢視該疫苗與血栓之間的關聯性，屆時再評估是否繼續使用；不過ACIP早在14日就已進行過類似的討論，當時委員會成員認為還需要蒐集更多資訊才能評估，因此決定將會議再延後一周。

知情人士透露，嬌生邀請各藥廠共同研究關於接種疫苗後發生血栓的風險，希望能藉此一致對外澄清疫苗的安全性；同樣在歐洲也傳出血栓案例的阿斯特捷利康(AstraZeneca，AZ疫苗)已同意加入，但輝瑞與莫德納則婉拒。

據稱，輝瑞與莫德納高層認為自家疫苗安全無虞，並稱已有其他監管單位進行調查，無須重複同樣的研究；此外，輝瑞與莫德納並未傳出使用後出現大規模的不良反應，兩家藥廠擔心加入嬌生研究會使外界產生錯誤的聯想，影響民眾對自家疫苗的信任。

然而，嬌生發言人表示，該公司相信只要凝聚科學的力量方能解決疫苗的安全性疑慮；阿斯特捷利康也表示，除了還在與有關單位進行更多調查，但接種疫苗的好處仍大於風險。

嬌生疫苗所使用的技術為「病毒載體疫苗」，利用無害且常見的感冒病毒搭載已改造過的病毒基因，進入人體刺激免疫系統產生抗體；雖然科學家目前仍無法證實該疫苗技術與血栓有直接關連，但挪威和德國的研究人員表示，使用同樣技術的AZ疫苗確實可能啟動自體免疫反應，造成腦部血栓。