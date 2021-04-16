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第七例 打嬌生疫苗爆嚴重血栓 民眾信心大跌

記者顏伶如／綜合報導
致命血栓事件後，美國民眾對嬌生疫苗信心顯著下降。(美聯社)
致命血栓事件後，美國民眾對嬌生疫苗信心顯著下降。(美聯社)

嬌生公司(Johnson & Johnson)研發新冠疫苗民眾接種後出現血栓副作用，通報案例已增至七例，前六例均為白人女性；聯邦疾病防治中心(CDC)預防接種諮詢委員會(ACIP)是在14日接獲嬌生公司通報，疫苗接種後出現罕見卻嚴重血栓現象的最新案例。

經濟學人(Economist)與民調機構YouGov在15日公布的最新聯合民調結果顯示，原本有52%美國人認為嬌生疫苗「非常安全」或「頗為安全」，但CDC宣布暫停使用後，民眾對嬌生疫苗的信心大跌，僅37%民眾認為嬌生疫苗安全無虞，覺得嬌生疫苗不安全的民眾則有39%。

嬌生公司14日向CDC通報疫苗的第七個案例，發生血栓的部位並不像之前六例一樣是在腦部，讓預防接種諮詢委員會對於清嬌生疫苗與血栓副作用之間的關聯，是否需要更多證據，引起疑慮。

另一方面，最新曝光消息也顯示，嬌生疫苗臨床實驗期間，一名參與臨床實驗的25歲男性志願者曾出現血栓，但當時研究人員並無法判斷，是否為接種疫苗後的副作用。

相較於嬌生疫苗，經濟學人與民調機構YouGov聯合民調顯示，58%美國人認為分兩劑施打的輝瑞(Pfizer)及莫德納(Moderna)疫苗是安全的。

據統計，嬌生疫苗在CDC與聯邦食品暨藥物管理局(FDA)13日宣布暫停使用之前，已在國內完成720多萬劑施打。六個通報血栓案例的副作用發生時間，都在接種疫苗之後的一周到三周之間。

預防接種諮詢委員會14日已緊急開會，討論是否針對施打嬌生疫苗頒布年齡或高風險族群限制，但與會專家最後結論為，繼續延長嬌生疫苗的暫停使用命令，近期之內將再度開會討論。委員會的決定引來醫學專家批評。

喬治華盛頓大學米肯公共衛生研究所客座教授溫麟衍(Leana Wen)15日說，一開始就宣布暫停是正確的決定，「但委員會昨天卻讓人失望，他們基本上只是把問題留到日後處理。」

Politico新聞網站15日報導，拜登政府官員說，為嬌生疫苗臨時喊停有助於提升民眾對疫苗安全的信心，但越來越多州府官員則說，實際效果卻正好相反；西維吉尼亞州疫苗總監馬爾許(Clay Marsh)便說，某先原本對疫苗就有成見的民眾，如今對於打疫苗感到更加猶豫、害怕。

疫苗 嬌生 民調

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