春季疫情來襲 38州住院率上升 突破4.7萬人

春季以來新一波新冠病毒來襲，全美38州住院率上升。圖為佛州邁阿密居民為因不遵守防疫令在沙灘狂歡而被捕的人捐錢打官司。(Getty Images)

華盛頓郵報(WP)分析衛生部數據顯示，美國 新冠肺炎疫情 惡化，過去一周38州通報新冠住院人數增加，突破4萬7000人，超越3月4日以來的紀錄；其中，密西根州 13日當天新增逾1萬例確診，翌日上修平均每日病歿人數為46人，較一個月前增加16人。

密西根州最大醫療體系-博蒙特健康(Beaumont Health)傳染預防科主任吉爾平(Nicholas Gilpin)說：「確診住院人數持續增加。」

博蒙特健康醫療體系在底特律地區的兩個郡經營八家醫院，收治800多名新冠病患，收治率已達90%到95%，但2月底只收治129名新冠病患。

博蒙特人員表示，院方去年在疫情高峰時曾收治1300名新冠病患，但當時醫院專司治療新冠病人，並未收治其他疾病的患者；如今情況不同，無論是否為新冠肺炎的病人皆收治，春季疫情回溫、住院人數增加，對醫療資源及醫護人員調度形成壓力。

密西根州呼籲白宮多分配些新冠疫苗，但拜登政府堅持根據各州人口配給，強調疫苗並非遏止疫情的緊急對策。

除了密西根州之外，另有32州在過去兩周通報確診情況增加，包括大湖區沿線各州，從威斯康辛州到賓州；明尼蘇達州和南達科他州的疫情也惡化，使上中西部成為春季疫情的主要熱區。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至15日，美國至少3149萬1453人確診、已知56萬5254人死亡。

JHU的七天平均確診數據顯示，全美目前每日通報新增約7萬1200例，儘管低於去年冬季的疫情高峰，但仍類似去年夏季疫情回溫的情況，當時每日平均逾6萬7000人確診。

西雅圖和金恩郡(King County)公共衛生官員杜欽(Jeff Duchin)說：「疫情升溫趨勢堪憂，新冠病毒活躍，大量年輕人及中年人染疫。」

在美國深南部，除了佛州和喬治亞州之外，其他地區疫情趨緩；冬季疫情結束迄今，德州西部和大平原區的疫情已有所改善。

費城兒童醫院(Children's Hospital of Philadelphia)政策實驗室主任魯賓(David Rubin)指出，春季疫情並未造成廣闊的全國影響，而是地方性的，且與天候及季節因素相關。

當局積極推動疫苗接種已改變新冠住院的人口分布，大多數長者已完成預防接種，新冠住院病患的年齡層下降，病患的嚴重程度也不若以往。