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1張圖：全美1.83億人已打疫苗 27.3%完成接種

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美疫苗存貨夠 4月底前扭轉供需 民調僅6成願立即接種

編譯郭宣含／綜合10日電
圖為聯邦急難管理局5日在佛州設立的大型接種站協助普及施打疫苗。(美聯社)
圖為聯邦急難管理局5日在佛州設立的大型接種站協助普及施打疫苗。(美聯社)

根據非營利組織Surgo Ventures在8日的分析，美國最快在4月底就有機會扭轉疫苗供需情況，遠早於全國達到群體免疫的門檻之前，即70%至90%人口完成接種疫苗。

美國防範新冠病毒的「疫苗高牆」已近完成，根據一項新研究，遠在美國達到群體免疫前，4月底最後一周的疫苗供應量可望滿足國內所需；該研究指出，全國僅稍微過半民眾有意立刻接種；全美疫情稍微升溫之際，疫情熱點區密西根州則呼籲高中生暫停運動活動兩周。

聯邦疾病防治中心(CDC)10日統計顯示，全美逾1億1714萬人接種至少一劑疫苗，占35.3%總人口；逾7069萬人完成疫苗接種，即21.3%總人口。

圖為華盛頓州東南區的70歲牧師打疫苗，他一直在社區敦促大家接受苗。(美聯社)
圖為華盛頓州東南區的70歲牧師打疫苗，他一直在社區敦促大家接受苗。(美聯社)

三分之一人完全不想接種

不過根據Surgo Ventures研究，全美僅有59%成人表示，他們已接種疫苗或打算盡快接種；另外15%民眾則表示打算三個月或一年後再施打疫苗，而另外三分之一成人則完全無接種計畫。

若依照美國當前疫苗接種速度，可望在4月底前為所有有意接種疫苗的成人接種。

雖然接種率仍舊低，但Surgo Ventures預期7月前約有52%美國人已接種疫苗，再加上先前染疫人數，估計屆時美國整體免疫率雖約達65%，但仍不符群體免疫標準。

紐約時報統計，美國新冠肺炎9日新增確診8萬1769例，至少956人病歿；9日新增確診稍高於8日的7萬9000多人，但病歿人數則稍低於前一天的1000人；過去一周平均單日新增確診6萬7923例，比過去兩周單日平均增加12%。

根據約翰霍普金斯大學10日統計，全球新冠肺炎確診1億3515萬1750例，死亡292萬4075人；美國確診3114萬9205例，死亡56萬1767人。

密州州長促高中生 暫停活動2周

　

美國單日確診稍微成長之際，密西根州民主黨州長葛瑞琴．惠特默(Gretchen Whitmer)9日呼籲州民，暫停青年體育活動與餐廳室內用餐，但她強調這不是命令、規範或要求。

惠特默指出：「我們必須暫停未來兩周的一切賽事，以壓低日益攀升的確診人數。」她要求高中學校自願遠距上課，青年運動停練和暫停比賽。

惠特默也敦促聯邦政府加速疫苗接種計畫，幫助更多州民接種並控制疫情；「今天密州和中西部情況是這樣，明天或下周就可能就換東北部、南部或美國其他地方出現這種情況。」

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