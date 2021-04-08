中國已跑前面了…拜登強推2兆元基礎建設

針對2兆元基礎設施建設計畫，拜登總統表示願與共和黨妥協，但將堅定推動。(歐新社)

拜登 總統7日繼續推動他的2.3兆元龐大基建計畫，指中國已經跑在前面；他也表示願意與共和黨妥協，但會堅持推動這個法案。

美國 不再領導世界 因為沒有投資

拜登在白宮發表講話指出，現在中國繞過美國跑在前頭，「在未來的六到八個月裡，中國及其他國家都在競爭領先我們，他們都在為未來投資，而美國不再領導世界，因為我們沒有(為未來)投資」。

拜登顯然有點動怒，愈說愈大聲指出「我不知道我們為何不能如此。在過去25年，美國是世界上基建研發及公共投資所占國內生產毛額(GDP)百分比持續下降的少數幾個主要經濟體之一」。

拜登說，美國不再領導世界，因為它沒有投資；他說：「我們停止了對研究的投資，我們停止對未來工作職位的投資，我們放棄領導世界。」

面臨增稅 麥康諾：形同「特洛伊木馬」

但拜登提出的龐大基建計畫背後，是連串的增加稅收措施，共和黨已表態堅決反對，拜登在講話中表示歡迎辯論，並承認「妥協是不可避免的」。他說，未來數周，他跟副總統賀錦麗會與共和黨人及民主黨人討論這個問題，並會邀請共和黨人到白宮。

拜登說，他會接受好的意見及真誠的協商， 「但我們不願意接受，也不會接受一事無成。無所作為根本不是一種選項」。

拜登總統表示願就2兆元基礎設施建設計畫與共和黨妥協，但將堅定推動。圖為新澤西州澤西市的快速道。(美聯社)

共和黨人批評拜登的龐大基建計畫還包括傳統基建範圍以外的項目，但拜登認為，基建設施必須滿足未來社會的變化，例如遍布全國的寬頻互聯網、可負擔房屋，學校及日託中心的改善、電力網、乾淨的飲用水等。

聯邦參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)將拜登的計畫形容為「特洛伊木馬」，目的是解決民主黨人希望推動的問題。

在拜登講話的同時，財政部公布改革公司稅法計畫，在未來15年內增加2兆5000億元收入；拜登說他對美國普通百姓遭「敲詐」很不滿，因為有眾多公司不納稅，前總統川普的減稅計畫只讓高薪人士受益，經濟復甦期間只有億萬富翁受惠。

拜登的稅收提議是把公司稅率提高到28%，但商界及商會均表示反對，認為會削弱美國競爭力，民主黨內的溫和派對此表示贊同。拜登講話後，向記者說他願意改變28%的稅率，這也回應了他在講話中願意妥協的說法。