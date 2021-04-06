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佛奇：不強推疫苗護照 最快秋末看電影免戴罩

編譯陳韻涵╱綜合5日電
佛奇表示拜登政府不會強制推動使用疫苗護照。圖為設計者模擬的疫苗護照。(Getty Images)
佛奇表示拜登政府不會強制推動使用疫苗護照。圖為設計者模擬的疫苗護照。(Getty Images)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)5日受訪時表示，拜登政府不會強制推行聯邦疫苗護照，同時最快可能秋末冬初可以不戴口罩進電影院；他表示，雖有研究指出輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)的兩劑式疫苗只要接種一劑就有80%效能，但還是接種兩劑較有保障，尤其傳染力強的變種毒株病例近期激增。

白宮防疫小組同日宣布，逾40%美國成人已接種至少一劑新冠疫苗；凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)統計，目前已有33州開放16歲以上人們接種新冠疫苗。

佛奇5日接受Politico播客訪問時，對政府強制發行聯邦疫苗護照的計畫抱持懷疑態度，估計若疫苗接種進度維持步調，可望於秋末冬初可以不戴口罩進電影院。

佛奇表示如果目前防疫接種疫苗情況良好，年底就可不戴口罩到電影院。圖為紐約市電影院...
佛奇表示如果目前防疫接種疫苗情況良好，年底就可不戴口罩到電影院。圖為紐約市電影院已在3月初開放。(美聯社)

對抗變種病毒最好打兩劑疫苗

聯邦疾病防治中心(CDC)上周公布一篇研究顯示，原本應該打兩劑的輝瑞或默德納新冠疫苗，若只打一劑也具備80%對抗新冠病毒的能力；聯邦健康官員表示，兩劑效果比單劑好，防護力達90%。

對此，佛奇表示，80%效能不錯但脆弱，且單劑的保護效時間不長，尤其疫苗可能無法保護宿主免於變種毒株入侵。

佛奇表示如果目前防疫接種疫苗情況良好，年底就可減少戴口罩。(美聯社)
佛奇表示如果目前防疫接種疫苗情況良好，年底就可減少戴口罩。(美聯社)

基於疫苗供給有限，各國都在討論是否讓更多人接種單劑疫苗以擴大免疫群體；嬌生(Johnson & Johnson)本來就是一劑式疫苗，而輝瑞和莫德納屬於兩劑式疫苗，間隔三、四周接種第二劑；英國政府已宣布延長此二疫苗的接種間隔至12周，讓更多人能夠接種第一劑疫苗。

逾40%全國成人已打一劑疫苗

白宮抗疫小組成員斯拉維特(Andy Slavitt)5日表示，超過40%成人已完成接種，其中包含55%長者；七天平均每日接種310萬劑，上周末則首次創下單日施打400多萬劑的紀錄。

有線電視新聞網(CNN)分析，美國人接種疫苗的速度是全球比率的超過2.5倍；彭博(Bloomberg)追蹤分析，依此速率，美國可望在7月前達成75%群體免疫能力。

另據凱瑟家庭基金會統計，目前已有33州開放16歲以上居民接種新冠疫苗；本周稍晚，德拉瓦州、紐約州、緬因州、北卡羅來納州和密蘇里州也會開放16歲以上州民接種疫苗，讓總數來到38州。

但有不少人士與團體反對施打疫苗，也反對疫苗護照，認為侵犯隱私。圖為上月13日反對...
但有不少人士與團體反對施打疫苗，也反對疫苗護照，認為侵犯隱私。圖為上月13日反對者在亞特蘭大CDC總部前示威。(Getty Images)

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