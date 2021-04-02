賀錦麗領軍→基層網推廣疫苗 徵求好點子→政府辦口罩比賽

副總統賀錦麗(前右)2日出席推動新冠疫苗虛擬活動，介紹由地方領袖及知名人士組成的基層網。(歐新社)

為努力實現總統拜登 在7月4日獨立日前，全國恢復正常狀態的目標，拜登政府推廣接種新冠疫苗 運動正式打響，1日發布首支宣傳接種疫苗電視廣告。

這個名為「我們可辦到」(We Can Do This)的推廣接種疫苗運動，由副總統賀錦麗領軍，相關廣告將在全國有線電視台及電台播出，為了針對非裔及西語裔，有關廣告也會在西語媒體播出。

賀錦麗與聯邦公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)1日早上出席了虛擬活動啟動儀式，還特別介紹了由地方領袖及知名人士組成的基層網，他們被稱為「新冠疫情 社區軍團」，主要是鼓勵民眾接種疫苗。

這個基層網由275多個成員團體組成，包括各個維權組織、體育聯盟、宗教領袖及其他知名人士。美國醫學協會、全國有色人種協會、全國福音派協會、美式足球聯盟(NFL)等也是成員之一。

賀錦麗表示，這些地方領袖及知名人士，為當地民眾所認識、依賴及互有淵源，由他們鼓勵接種疫苗會事半功倍。除了目前的電視廣告外，也將會在社交媒體，數位媒體投放廣告。

聯邦衛生部表示，推出這個廣告活動的目的，是統一行動以透過接種疫苗來結束疫情。衛生部官員說，政府4月份花在電視廣告將會超過1000萬元。

目前約有1億人接種新冠疫苗，但拜登政府仍嫌不足，特別是有數千萬人仍堅拒接種。

除推廣接種疫苗外，拜登政府還花費50萬元舉行改善口罩的公開比賽。一直以來，民眾不滿意戴口罩帶來煩惱，包括令眼鏡起霧，又或使皮膚敏感。

比賽由生物醫學高級研究與發展局(Biomedical Advanced Research and Development Authority)主辦，參加者只要在4月21日前提交他們的概念即可。

負責人巴切-包曼(Nikki Bratcher-Bowman)希望全國民眾參與開發既有效又舒適的新型口罩，有助控制新冠疫情。

由專家組成的評審委員會會從所有參賽作品中選出10件，每件可獲1萬元獎金，入圍者將進入「概念驗證」階段，由聯邦與合作夥伴實驗室測試，總獎金最高可達40萬元。