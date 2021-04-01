2.3兆基建預算來源？如何分配？國會兩黨恐陷長期爭鬥

拜登總統的2兆3000億元基礎建設計畫甫一公布，已預告了民主黨與共和黨未來幾年會為龐大支出的預算來源及如何分配，展開長期對抗。圖為加州的一處高速路工程。(路透)

拜登 總統的2兆3000億元基礎建設計畫甫一公布，已預告了民主黨 與共和黨 未來幾年會為龐大支出的預算來源及如何分配，展開長期對抗。

民主黨目前控制參院及在眾院是微弱多數，因此希望在7月4日至9月初這段時間內， 將基建計畫完成為最後法案，交給拜登簽署。若過了9月初，民主黨將面對2022年的期中選舉，形勢會更加艱巨。

問題是逾2兆元預算將如何籌措？當然是向富人徵稅，但共和黨是否支持？部分共和黨議員已表明，準備好與拜登周旋。

民主黨自然希望共和黨支持，然而也警告，即使沒有共和黨支持，也會強行闖關。

民主黨參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)就援引最近的1兆9000億元疫情紓困法案，即使沒有共和黨支持，也照樣通過。參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)31日表明，他不會支持法案中的加稅計畫，所以舒默極有可能再走老路，藉由民主黨的多數票而通過法案。

來源：Hải TV

然而這次較紓困法案更為複雜，在參、眾兩院的多個委員會內，兩黨都更難以達成共識，特別是如果相關計畫是通過增加稅收來提供經費時，共和黨人擺明會反對。

對此，一直期望法案能獲兩黨支持的拜登總統，31日在匹茲堡的演講中已表明希望共和黨人能到橢圓形辦公室，聽取他們的意見並持開放態度，展開真誠的談判。

除了資金來源，對於經費如何分配，也同樣面對阻力。前總統川普在2017年也承諾就基礎設施建設立法，但由於兩黨在集資及分配機制的分歧而沒法完成。

以此次為例，眾院運輸和基礎設施委員會的共和黨人最高代表格雷夫斯(Sam Graves)就指出，基建計畫方案中，只有25%專門用於道路和橋梁，根本不足夠。

即使民主黨揚言會自行推動整個法案，在民主黨人內部也仍在討論如何籌集資金及支出多少。領導層還須在法案中加入綠色能源倡議以滿足黨內自由派，卻又不能過於激進，以免失去溫和派的支持。

民主黨的自由派更不以此為滿足，他們敦促拜登推行更具野心的計畫，黨內左派、紐約州聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)在推特貼文說，需要更多計畫及資金。另一左派聯邦參議員馬基(Ed Markey)更希望未來十年支出11兆元。