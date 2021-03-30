美加快疫苗接種 拜登：9成成人4/19前可施打

民眾喜歡到住家附近的藥局接種疫苗。圖為賓州的Skippack藥房護士為民眾施打疫苗。(路透)

本周至少12州開放所有成人接種新冠疫苗 ，拜登 總統29日表示，90%的成人4月19日前可在離家五哩內的接種點接種疫苗；數據顯示，人們喜歡到住家附近的藥局 接種疫苗，這讓當局重新思考是否需要斥資設立政府營運的疫苗接種中心，改以相對廉價的方式透過藥局配發疫苗；聯邦疾病防治中心(CDC)表示，目前已有逾15%民眾完成接種。

26日開放16歲以上州民接種疫苗的有德州、奧克拉荷馬州、路易斯安納州、俄亥俄州，以及南、北達科塔州。

拜登宣布幾乎所有成人4月下旬便可接種疫苗，較之前訂定的5月1日全國目標提早近兩周，其餘10%民眾將在5月前接種疫苗。

拜登表示，聯邦政府本周將配發3300萬劑疫苗，「愈來愈多劑疫苗、注射中心、接種者，全都加速我們關鍵的工作」。

近期新冠確診病例出現回升跡象，聯邦政府加速對抗變種病毒擴散，以免造成疫情惡化，恐再次重創經濟。

另據統計報告指出，政府配送數以百萬計疫苗到全美21個大型位於加州、佛州、紐約、伊利諾州、麻州和德州的疫苗樞紐；這些疫苗樞紐是聯邦40億元計畫的一環，用以支援各郡千餘個小型疫苗中心。

聯邦數據顯示，儘管政府斥資興建大型疫苗中心，但疫苗接種成效並不佳；民眾喜歡到居家附近的藥局接種疫苗，協助疫苗接種的連鎖藥局共有21個品牌，遍及全國1萬7000間店。

民眾喜歡到家裡附近的藥局接種疫苗，這讓當局重新思考是否需要斥資設立政府營運的疫苗接種中心，改以相對廉價的方式透過藥局配發疫苗。

CDC數據顯示，目前全美已打1億4300萬劑疫苗，超過9300萬人至少接種一劑疫苗，至少5100萬人完成接種，總接種率為15%且持續攀升。

絕大多數賦予國民抗體的疫苗為輝瑞和莫德納的兩劑式疫苗，嬌生(Johnson & Johnson)的一劑式疫苗目前則已接種近500萬劑。