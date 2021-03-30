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拜登政府拚風電 2030年要供電千萬戶

編譯林育正／綜合29日電
白宮29日宣布在東岸沿海興建風力發電廠的計畫，提供超過千萬戶家庭使用。圖為加州的風力發電站。(路透)
白宮29日宣布在東岸沿海興建風力發電廠的計畫，提供超過千萬戶家庭使用。圖為加州的風力發電站。(路透)

白宮29日宣布在東岸沿海興建風力發電廠的計畫，不僅預計在2030年前產生10億瓦電力，提供超過千萬戶家庭使用，更將是美國對抗氣候變遷邁出的一大步，會創造許多高薪工作機會。

拜登政府表示將加速核准東岸風電計畫，投資研發，並且提供風電產業低利貸款，投入資金改建港口。當風力發電廠全數完工，預計減少7800萬公噸二氧化碳排放量。

國家氣候顧問吉娜·麥卡錫(Gina McCarthy)說：「我們準備好做一番大事，計畫將在海上、港口城市與內陸地區創造許多高薪職位。」

目前離岸風力封電在美國仍屬起步階段，東岸僅在羅德島州有一處電廠運作，提供30百萬瓦電力。

風力發電設施預計地點位在紐約長島至新澤西州沿岸，政府官員表示將加速訂定日程以供檢視，並核准提案。政府也將斥資2億3000萬元翻修港口，並透過能源部提供30億元的貸款。

與其他再生能源產業不同的是，離岸風電為非常「勞工友善」的產業。雖然聘雇勞工數量不如傳統石化產業，但離岸風電不只需要定期運作與維修，更能創造高薪職位；整修港口，也將為沿海弱勢社區帶來工作機會。

去年11月丹麥風電公司沃旭(Orsted)就與北美建築貿易公會(North America's Building Trades Unions)達成協議，協助勞工轉職風電產業。

能源部長珍妮佛‧格蘭霍姆(Jennifer Granholm)更稱拜登政府的計畫為「乾淨能源愛國主義」。

前羅德島州州長，商務部長吉娜‧雷蒙多(Gina Raimondo)也表示，離岸風電讓環保不再牴觸經濟發展。她說：「你只能在保護環境和創造工作機會中做選擇的想法早就過時了。」

根據美國乾淨能源協會(ACPA)，近期已有康乃狄克州、馬里蘭州、麻州、新澤西州、紐約州與維吉尼亞州已承諾在2035年前購買2萬5000百萬瓦電力。

儘管如此仍出現反對聲浪，旅遊業者擔心風電設施影響景觀，漁業也擔憂影響漁產衝擊海鮮市場，環保倡議人士也呼籲政府對特定物種的衝擊作分析。

新澤西州 美國 勞工

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