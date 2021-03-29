90%因宗教習俗感染 賓州阿米希成第一個群體免疫社區

賓州阿米希族人將成為第一個全民免疫的社區。(Getty Images)

賓州 阿米希(Amish)社區因去年春季不顧州政府居家避疫令照常進行宗教活動，造成疫情 爆炸。當地診所預估，有90%的家庭至少有一人確診新冠肺炎，但這也使該地成為全美第一個群體免疫的社區。

賓州蘭卡斯特郡(Lancaster County)的新霍蘭自治區(New Holland Borough)，阿米希人的宗教習俗，使其達到群體免疫，不過目前尚未證實對整體疫情是否有益。

服務阿米希社區的診所「教區醫學中心」(Parochial Medical Center)管理人胡佛(Allen Hoover)就說：「當時新冠肺炎就像海嘯一樣侵襲整個社區。」

聖吻打招呼 不戴口罩也無社交距離

據胡佛觀察，宗教信仰是阿米希社區不戴口罩，也不保持社交距離等防疫 措施的關鍵。去年4月賓州仍在居家避疫時，阿米希人就已恢復祈禱等宗教儀式；以「聖吻」(holy kisses)做為打招呼的方式，最可能是導致疫情快速散播的關鍵因素之一。

去年4月下旬至5月上旬間，蘭卡斯特郡的確診率超過20%，胡佛推測若檢測量足夠，阿米希人的確診率恐怕更高。此外胡佛也表示，目前社區接種疫苗的意願並不高。

專家：是否有助防疫仍是未知數

不過在去年達到群體免疫，到了今年是否對防疫有幫助仍是未知數。傳染病學專家就表示，該郡8%的人口達到群體免疫，但抱持錯誤觀念，可能導致疫情大爆發。

華盛頓州大的傳染病學者洛夫格倫(Eric Lofgren)解釋：「群體免疫是特定一個時間點的狀態，它不像開關你開啟就沒事了，免疫仍可能消失。」

胡佛表示：「得知可能群體免疫後，阿米希社區認為防疫措施並不適用於他們身上。但事實上，我們應該避免成為感染的源頭。」

約翰霍普金斯大學公衛學院傳染病學教授道迪(David Dowdy)就警告：「在整個社區中不可能每個人都曾確診，只要有人染病，就有爆發大規模感染的風險。」