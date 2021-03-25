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疫情漸緩解…槍擊案也跟著「解封」？

編譯柯立偉／綜合24日電

氣候即將回暖、經濟即將回溫、旅遊也將重啟之際，美國民眾的另一個夢魘又出現；本周發生於喬治亞州和科羅拉多州的兩起槍擊案，奪走了總共18條寶貴生命。讓人不禁想問，難道「槍擊案」才是美國人正常生活的一部分嗎？

下個月即將出版「自高塔而下：美國大型槍擊案的緣起」(From a Taller Tower：The Rise of American Mass Shooter，暫譯)一書作者麥格勞(Seamus McGraw)說，「我們正從新冠病毒流行的陰影中漸漸走出，但我同時也很害怕，美國會迎來一波槍擊案『流行』。造成槍擊案的原因並未消失，只是因為疫情封城而被壓抑。現在解封在即，如果槍擊案也跟著『解封』，後果難以想像」。

康乃狄克州紐海文大學(New Haven University)刑事政策助理教授羅勒(Mike Lawlor)同意麥格勞的看法；他說，「疫情期間未發生大規模槍擊案，而且這段期間整體犯罪率也下降，但小型槍擊案、殺人案或家庭暴力等犯罪仍然增加。現疫情漸漸過去，壓抑槍擊案的因素也漸漸過去，我很擔心我們又回到經常聽到又有大規模槍擊案的景況」。

紐約市立大學刑法學助理教授霍爾曼(Christopher Herrman)指出，2019年全美平均一周一起大型槍擊案，現在似有回復跡象。

疫情之前，最有效的預防方法之一就是「看到跡象，迅速報告」。但過去一年受疫情影響，多數人都待在家裡，潛在的槍手不容易察覺；更何況，封城期間每個人或多或少都有點憂鬱，不像過去一般容易觀察跡象。

但2019年平均一周一起槍擊案，而本周卻一連發生兩起，頻率明顯過高；麥格勞說，「這些嫌犯都有一種效仿的心態」，因此，警方常常不願意公布太多案件的細節，以防止模仿效應。

但這又陷入一個惡性循環：案件細節不公開，就會謠言四起，等越傳越偏離事實的時候，為時已晚。

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