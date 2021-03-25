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墨總統怪拜登讓非法移民有期待…賀錦麗領銜處理邊境危機

記者羅曉媛、編譯陳韻涵／綜合報導
成千上萬的無證移民，跋山涉水，從墨西哥或中美洲北三角國家來到美國南部邊境，伺機非法越境，進入美國。(美聯社)
成千上萬的無證移民，跋山涉水，從墨西哥或中美洲北三角國家來到美國南部邊境，伺機非法越境，進入美國。(美聯社)

拜登總統24日宣布委任副總統賀錦麗領導南部美墨邊境移民湧入危機，與墨西哥、中美洲北三角國家(Northern Triangle，指瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多)合作，解決邊境移民暴增的根本原因；墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andres Manuel López  Obrador)23日譴責拜登讓邊境問題惡化，指責美國當前執政的民主黨，讓非法移民「預期」能得到更好的待遇。

拜登24日在白宮接見賀錦麗、衛生部長貝塞拉(Xavier Becerra)、國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)，以及移民議題顧問，討論近幾周邊境無伴未成年非法移民暴增的問題。

拜登依循他在歐巴馬總統任內擔任副手、負責處理移民問題的前例，指派副總統賀錦麗擔綱解決南部邊境的燙手山芋。

「我們現在應對的邊境移民暴增從上屆政府時期就開始，但我們有責任解決它。」拜登提及賀錦麗曾任加州檢察長並說：「我想不到還有誰更能勝任這份工作。」

白宮資深官員表示，由賀錦麗主導白宮這項工作，墨西哥和中美洲北三角國家就能了解，「有人專門在為此努力。」她的最新任務既要抑制南部邊境大批移民湧入，同時也要在尊重與共享價值的基礎上，與墨西哥、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯建立長期戰略夥伴關係，解決邊境危機的根本原因。

不過，同為邊境移民問題所困擾的墨國總統羅培茲歐布拉多，23日會晤白宮邊境協調委員賈可布森(Roberta Jacobson)等官員後就說，民主黨當政，讓非法移民「預期」可受到較好的待遇。

「這讓中美洲及墨西哥移民想要跨越邊境，認為(入境)更容易。」羅培茲歐布拉多說，「人們不是去美國找樂子，他們因需要而出走。」

美墨邊境正面臨無伴孩童湧入激增的棘手問題，成千上萬人經歷危險旅程，遠從墨西哥或中美洲北三角國家來到南部邊境，拜登政府已拒絕這些人入境，但接收了無伴未成年人；後者數量創歷史新高，至少1萬5000名未成年人無處安置。

拜登1月就任以來，移民不斷湧入，讓拜登政府招致共黨的強烈批評，美墨邊境的人道危機與政治挑戰與時俱增。

賀錦麗不諱言表示這項任務艱難，「不用說，這項工作不容易卻很重要。」

24日當天，白宮派遣的官員與議員小組也前往德州卡瑞佐泉(Carrizo Springs)收容中心視察，該中心專責收容移民兒童。

拜登總統24日宣布將委任副總統賀錦麗領導解決南部美墨邊境移民湧入危機，並與鄰國合...
拜登總統24日宣布將委任副總統賀錦麗領導解決南部美墨邊境移民湧入危機，並與鄰國合作，打擊人口走私活動。(歐新社)
無證移民非法入境美國後，被美國海關和邊境保護局幹員逮捕，等待轉移到拘留中心。(路...
無證移民非法入境美國後，被美國海關和邊境保護局幹員逮捕，等待轉移到拘留中心。(路透)
美墨邊境正面臨無陪同孩童湧入激增的棘手問題，拜登政府已宣布關閉邊境。圖為德州公共...
美墨邊境正面臨無陪同孩童湧入激增的棘手問題，拜登政府已宣布關閉邊境。圖為德州公共安全廳警員駕船在邊境巡邏。(Getty Images)

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