科州槍手敘利亞出生 初步排除恐襲

警方公布21歲凶嫌阿利薩的刑事照。(美聯社)

科羅拉多州圓石市(Boulder)金蘇柏超市(King Soopers)槍擊 案21歲嫌犯阿利薩(Ahmad Al Aliwi Alissa)23日被控十項一級謀殺，十名遭槍殺被害人年紀從20歲到65歲；調查人員23日持續追查阿利薩犯案動機，初步調查認為不太可能是恐怖攻擊，兇嫌家屬懷疑是心理疾病所致。

圓石市槍擊案是國內不到一周內發生的第二起大規模槍擊案；這是國內今年第七起濫射案，也是自2019年德州艾爾帕索(El Paso)沃爾瑪濫射案以來，最嚴重的大規模槍擊案；2020年因為疫情，濫射案為八年來最少，即不含槍手造成四至五人死亡。

調查人員表示，調查仍在初步階段，嫌犯動機仍不明；不過，當局認為，至少從現在看來，無證據顯示此案與恐襲或恐怖主義有關，否則會由聯邦調查局(FBI )主導，但現在則由圓石市警察 負責調查。

這起槍擊案造成10人喪命，包括最先趕到現場的51歲警察塔利(Eric Talley)，其他死者年紀則介於20歲至65歲，包括超市員工；拜登總統宣布全國降半旗哀悼遇害者。

根據逮捕宣誓書，阿利薩在案發六天前購入Ruger AR-556型半自動步槍，即在亞特蘭大16日槍擊案當天，但目前不清楚他在何處購得槍枝；案發後其家人表示，阿利薩兩天前在把玩「像是機關槍」的武器。

阿利薩1999年在敘利亞出生，住在丹佛郊區阿瓦達(Arvada)，圓石郡地區檢察官道格堤(Michael Dougherty)表示，阿利薩一生多半時間待在美國；阿利薩被控十起一級謀殺罪，在科州得面臨終身囚禁，不得假釋。

根據宣誓書，阿利薩遭逮捕時腿部中彈，上身赤裸僅穿短褲，他在超市內留下槍枝、防彈背心、半自動手槍和他的染血衣物；阿利薩被送醫治療後，23日因謀殺起訴登記入獄，25日將召開首場法院聽審。

道格堤表示，調查人員尚不清楚其動機，但認為他是獨自犯案。

根據執法人員，FBI先前已知道阿利薩的身分，因他與另一起FBI調查案中的個人有關。

據報阿利薩在高中時脾氣火爆，容易因受挫或遭冷落而發怒；他的兄弟告訴「野獸日報」(Daily Beast)，阿利薩有精神疾病，包括妄想、偏執症和反社會，經常覺得有人在跟蹤他。

在疑為阿利薩的臉書頁面上，他多次引用伊斯蘭教先知穆罕默德的言論，他也多次批評前總統川普有種族歧視；不過在當局公布其姓名幾小時後，該臉書帳號便遭撤下。