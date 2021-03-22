移民暴增 美關閉邊界 呼籲無證客不要來 但不遣返無證童

來自宏都拉斯的三歲帕茲20日在德州布朗士維爾市，等候與無證家人一起被遣返到墨西哥。(美聯社)

在美墨邊界無證移民湧入問題越演越烈，形成拜登 就任的第一個政治危機之際，拜登總統21日表示，他打算在「某個時間點」到邊界視察；國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)當天稍早也為政府處理未成年移民的政策辯護，表示美國已關閉邊境，呼籲無證移民勿前來，但保證不會遣返兒童。

拜登總統上任不到百日，如何安頓潮水般湧來的邊界無證童，成為第一個危機。頂不住壓力，拜登總統21日表示，他將擇日赴美墨邊界視察。(美聯社)

共和黨猛批人道危機 拜登將探視邊界

拜登21日從大衛營(Camp David)度周末返回白宮後表示，他打算在「某個時間點」到墨西哥邊界視察，但未提供明確時間表。共和黨強烈批評拜登總統的「開放邊界」政策導致無證童湧入國境，卻束手無策，批評聲浪越來越大。

拜登被問及該採取什麼行動來說服無證移民家庭 暫時勿到邊界時，他回應：「還有很多，我們現正積極推動，包括確保我們重建先前體制，讓移民能待在原地，並提供離開母國的充分原由。」

一位無證婦女被美方遣送回墨西哥後，在電話上向親友哭訴。國安部長梅奧卡斯21日承認邊界無證客情況失控，已暫時關閉邊界。(美聯社)

美方在德州邊界處理無證客的遣返中心。(美聯社)

來自薩爾瓦多的卡拉札(中)與朋友被美方遣送回墨西哥。左為卡拉的八歲兒子。(美聯社)

美國政府也加速傳達「更激進」的訊息，透過英文和西文說服無證移民暫時勿前來美國。聯邦官員積極安置越來越多的無家長陪同兒童，目前許多無證童連日被拘押在像在監獄的中心，等待安置到政府經營的庇護所，再做法律安排。目前待安置的無證童越來越來，已超出國土安全部拘留處理能力與最大限度，無證童生活情況日糟，被形容是已達「人道危機」。

拜登官員怪罪前朝 川普 反批拜登政策

一名政府高層官員匿名表示，拜登認為他的官員未能更迅速妥善安置無證移民，「他很明確表示，有時官員動作不夠快。」

拜登政府官員表示，前朝政府未充分與交接團隊合作，使他們無法了解無證移民的確切情況；再加上拜登繼承川普「殘破的移民系統」，才發生目前叫人左支右絀的移民潮。

前總統川普21日發出反駁聲明，譴責拜登扭轉移民政策造成「全國危機」，並呼籲拜登完成他任內推動的邊界高牆。

川普批評拜登政府的移民政策，讓大量移民湧入南方邊界，並指控現任官員「難以理解」。川普說他把「史上最安全的邊界交給拜登政府」，並稱他們只需要自動維持這個流暢體制，結果不出幾周，拜登政府就把舉國勝利轉變成全國災難。

共和黨人也反駁，邊界危機是拜登一手造成，他一上任就頒布一系列行政命令，扭轉川普的移民政策。

拜登政府正焦頭爛額處理邊界日益嚴重的人道危機，也努力不讓此議題遮蓋政府施政抱負，連最近通過1兆9000億元新冠紓困法案的光芒，都被滔滔口水戰淹沒。

國土安全部長梅奧卡斯21日受訪時表示美墨邊界已經關閉，呼籲無證移民不要再闖關來美。(美聯社)

梅奧卡斯21日連跑四場周日電視新聞節目，為拜登的政策辯護，強調政府致力於管控好移民危機。

梅奧卡斯表示，政府的訊息直截了當，就是已關閉邊界，全家移民、單身成年移民都遭遣返；政府另決定，不遣返年幼、自保能力很弱的兒童。

梅奧卡斯表示，最近瞧見大量移民，政府曉得解決之道，也有應對之道，正在執行，信能成功；但他承認要花時間，因為川普治下的移民舉措，「眼下尤為困難」，新政府解決無助兒童已抵達美國境內的問題，同時正重建移民體制和建造收容機構，以照顧聯邦現已收容的約1萬5000名移民。

美方邊界官員(中)20日在德州海達戈市指示一名無證客上車，等候被遣送回墨西哥。(美聯社)

福斯新聞網(Fox News)證實，聯邦海關與邊境保護局(CBP)在德州格蘭德河谷(Rio Grande Valley)的單位已著手釋放非法移民，而且未告知他們再次出庭的時間；這個流程通常每人須耗時數小時。

此舉顯示，在聯邦移民和海關執法局(ICE)和法律協助下，非法跨越美國邊界的移民得以獲釋進入美國，而且移民得自行回到法院聽取庇護聽審。根據福斯報導，這些移民採生物數據登記到移民系統中。

梅奧卡斯也將矛頭指向川普，稱他留下破壞原本有秩序且人道的移民體制；他強調當局會盡快重建有秩序且安全的移民流程，但不會把移民驅逐到墨西哥沙漠。

拜登政府另備受壓力，要求解釋為何不讓媒體前去目擊邊界移民設施；梅奧卡斯強調，政府正努力提供管道，讓大家得以瞧見邊界巡邏站的現況。