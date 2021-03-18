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按摩業的「性」趣 亞城槍案轟出不能說的秘密

特派員黃惠玲／芝加哥報導
亞特蘭大北郊的「楊氏亞洲按摩店」在這次槍案中，四名女性死亡；美國的按摩店工作人員，以年齡集中40到45歲的女性占最多數。(歐新社)
亞特蘭大北郊的「楊氏亞洲按摩店」在這次槍案中，四名女性死亡；美國的按摩店工作人員，以年齡集中40到45歲的女性占最多數。(歐新社)

連續在三家按摩店槍殺八名工作人員的亞特蘭大冷血殺手龍恩(Robert Aaron Long)，自稱有「性成癮」，到按摩店開槍掃射是為了根除癮疾；由於該案尚在調查，究竟兇手真的有病，還是只為了逃避其仇恨亞裔的罪刑，仍無定論，但龍恩承認會到按摩店尋求性發洩的行為，也揭開了按摩業「不能說出口的秘密」。

按摩店才是族裔交融熱點

按摩業的客人九成都是老外，而且常客不少，尤其是提供特殊服務的店家，為了安全起見，很多情況都是「歡迎舊客戶」，但對新客人保持謹慎觀察，畢竟近年警察釣魚查案的例子頻傳。這次的血腥槍擊案，也凸顯了這行業害怕「被釣魚」之外的的高風險，因為只要遇到一個顧客成為變態殺手，不少人的人生從此完蛋。

按摩店的主要客人集中白人、非裔、東歐裔，按摩業對於抒解某些人身心壓力的貢獻不容否認，但也因為客人都是外族裔，很難了解他們的個性、背景，有沒有仇恨亞裔紀錄，這次槍擊案的爆發，讓以往最怕店裡遭搶的按摩店，一夕之間恐懼升級到「生死存亡」。

加入按摩行業，絕大多數都是親戚好友互相拉抬幫忙，尤其是剛到美國的新移民，語言不通卻急著想賺錢，主要靠肢體語言就能上工的按摩業，成為不少人的「踏入美國第一份工作」。

坊間按摩店的行情，正規收費每小時大多在60元上下，這份費用一般由店東與按摩者各分一半，如果要進行其他更複雜的服務，則由按摩女全部納入荷包。各項目的大致行情包括：幫客人洗澡table shower，額外收費約50元，「打飛機」費用60到70元，口交約100到120元，而真正肢體接觸的性服務，單次要價至少180到200元。

由於這些額外特殊服務部分，都是由顧客與按摩女現場談價，且規定必須付現金，幾年下來，要實現買房買車養家的美國夢並非難事。

紐約警察在曼哈頓唐人街巡邏，亞特蘭大按摩院槍案造成八死之後，各地中國城加強警戒。...
紐約警察在曼哈頓唐人街巡邏，亞特蘭大按摩院槍案造成八死之後，各地中國城加強警戒。(美聯社)
舊金山警察在唐人街巡邏，亞特蘭大按摩院槍案造成八死之後，各地中國城加強警戒。(G...
舊金山警察在唐人街巡邏，亞特蘭大按摩院槍案造成八死之後，各地中國城加強警戒。(Getty Images)

因為薪水好，絕大多數從事按摩工作的華人，幾乎都無法跳出來轉行，有人曾經試過放棄按摩工作，轉當保母、清潔工，但通常幾個月後又回去做按摩，畢竟同是體力活，收入卻差太多。

其次，美國的按摩店工作人員，並不是大家想像中充滿年輕妹妹的制服店，而是以年齡集中40到45歲的女性占最多數。這個族群的女性原本就比較難在就業市場找到好的工作，更別提獲得高收入；加上不少按摩女都有賭博成癮的惡習，賭債累累迫使根本離不開賺錢多的行業，可憐又可悲的是，這些陷入惡性輪迴的按摩女，卻缺乏有人提供戒賭或其他心理諮商的協助。

亞裔無辜受害必須停止

這些沉浮生存的按摩女，絕對不應成為族裔仇恨的犧牲者，尤其這次亞城按摩店瘋狂槍殺案，引發了新一波對「反亞裔襲擊」的恐慌，也讓無數從事按摩的華人擔心受怕，誠如亞城女市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)所言，「不管這傢伙的動機如何，我們知道大多數受害者為亞裔」，「我們也知道，這是一個在全美各地發生的問題，這是無法接受的，是可惡的，必須馬上停止」。

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