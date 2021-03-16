德州3千無證童擠帳篷、沒洗澡 聯邦徵用會議中心安置
拜登總統上台不到兩個月，湧向美墨邊境的中美洲移民，人數之多幾乎讓當局一時難以因應，目前聯邦政府打算在德州達拉斯會議中心安置3000名移民兒童。
今年2月，當局在邊境碰到的非法入境移民超過10萬人，川普任期四年，只有四個月有這麼多非法入境的移民，這對移民制度改革法案才要由國會審議的拜登政府，可是大傷腦筋的問題。
美聯社獲悉，聯邦政府已經向達拉斯市議會徵求許可，本周起借用哈欽森會議中心(Kay Bailey Hutchison Convention Center)90天，收容15歲到17歲的男童，以紓解邊境收留所的壓力。
衛生部正在趕建收容中心，把邊界巡邏隊(Border Patrol)依法僅能拘留三天的移民兒童接過來安置。因為衛生部的收容所都已客滿，邊界巡邏隊只好「違規」延長收留時間。這種情形，兩年前也曾發生。
邊界巡邏隊目前在達拉斯南部804公里的多納(Donna)的帳篷營區，收留了1000多名未成年移民，最小的才4歲，移民律師說，他們訪問的孩子，有些說住在擁擠的帳篷裡，有時候還得睡在地板上，也有的說，已經五天沒有洗澡。
國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)上周已指示聯邦急難管理局(FEMA)幫忙處理非法入境兒童的問題。
他感謝邊界巡邏隊人員費心照顧「暫時該由我們照顧」的兒童，並強調邊巡署的設施「不是小孩該身處的地方。」
白宮發言人莎奇(Jen Psaki)15日表示，政府各單位會「確定」達拉斯會議中心的收容條件「符合我們設定的標準。」
國會這個禮拜就要開始審議拜登提出的移民法改革方案，其中最讓移民權益人士高興的是，讓目前境內約1100萬無證移民有變成公民的途徑。拜登也對川普把難民申請人擋在墨西哥，不准入境，靜候法院傳喚的「刁難難民」做法，不表苟同。
但是，根據防疫法規，拜登照樣把無證移民一律遣送出境，不給他們申請難民的機會，只不過對已經入境的未成年人較寬容，也因此造成收容能量不足的問題。
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