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德州3千無證童擠帳篷、沒洗澡 聯邦徵用會議中心安置

記者張聲肇／綜合報導
拜登總統上任後對無證移民採取寬鬆政策，來自中美洲、攜帶孩童的無證家庭人數暴增，拜登政府面對收容這些孩童的壓力。圖為14日三名隨家人自墨西哥利用木筏渡過葛蘭德河，非法到達美境德州的三名中美洲小移民，左起4歲的Yoandri，5歲的Michael與2歲的Yojanlee。(路透)
拜登總統上任後對無證移民採取寬鬆政策，來自中美洲、攜帶孩童的無證家庭人數暴增，拜登政府面對收容這些孩童的壓力。圖為14日三名隨家人自墨西哥利用木筏渡過葛蘭德河，非法到達美境德州的三名中美洲小移民，左起4歲的Yoandri，5歲的Michael與2歲的Yojanlee。(路透)

拜登總統上台不到兩個月，湧向美墨邊境的中美洲移民，人數之多幾乎讓當局一時難以因應，目前聯邦政府打算在德州達拉斯會議中心安置3000名移民兒童。

今年2月，當局在邊境碰到的非法入境移民超過10萬人，川普任期四年，只有四個月有這麼多非法入境的移民，這對移民制度改革法案才要由國會審議的拜登政府，可是大傷腦筋的問題。

美聯社獲悉，聯邦政府已經向達拉斯市議會徵求許可，本周起借用哈欽森會議中心(Kay Bailey Hutchison Convention Center)90天，收容15歲到17歲的男童，以紓解邊境收留所的壓力。

衛生部正在趕建收容中心，把邊界巡邏隊(Border Patrol)依法僅能拘留三天的移民兒童接過來安置。因為衛生部的收容所都已客滿，邊界巡邏隊只好「違規」延長收留時間。這種情形，兩年前也曾發生。

邊界巡邏隊目前在達拉斯南部804公里的多納(Donna)的帳篷營區，收留了1000多名未成年移民，最小的才4歲，移民律師說，他們訪問的孩子，有些說住在擁擠的帳篷裡，有時候還得睡在地板上，也有的說，已經五天沒有洗澡。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)上周已指示聯邦急難管理局(FEMA)幫忙處理非法入境兒童的問題。

他感謝邊界巡邏隊人員費心照顧「暫時該由我們照顧」的兒童，並強調邊巡署的設施「不是小孩該身處的地方。」

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)15日表示，政府各單位會「確定」達拉斯會議中心的收容條件「符合我們設定的標準。」

國會這個禮拜就要開始審議拜登提出的移民法改革方案，其中最讓移民權益人士高興的是，讓目前境內約1100萬無證移民有變成公民的途徑。拜登也對川普把難民申請人擋在墨西哥，不准入境，靜候法院傳喚的「刁難難民」做法，不表苟同。

但是，根據防疫法規，拜登照樣把無證移民一律遣送出境，不給他們申請難民的機會，只不過對已經入境的未成年人較寬容，也因此造成收容能量不足的問題。

位於德州達拉斯市的哈欽森會議中心，被聯邦政府徵用90天，收容15歲到17歲男童，...
位於德州達拉斯市的哈欽森會議中心，被聯邦政府徵用90天，收容15歲到17歲男童，紓解邊境收留所的壓力。(美聯社)
拜登總統上任後對無證移民採取寬鬆政策，來自中美洲、攜帶孩童的無證家庭人數暴增，拜...
拜登總統上任後對無證移民採取寬鬆政策，來自中美洲、攜帶孩童的無證家庭人數暴增，拜登政府面對收容這些孩童的壓力。圖為十多名14日自墨西哥利用木筏渡過葛蘭德河，非法到達美境德州的中美洲移民。(路透)

移民 拜登 美墨邊境

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