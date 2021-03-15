旅遊禁令未解 拿不到簽證 國際學生回美返校路遙遙

全美新冠肺炎疫情 出現好轉跡象，但旅遊禁令未解，多國的美國 大使領事館尚未恢復運作，國際學生返校路遙遙。

劉南西(Nanxi Liu，音譯)去年8月得知可以到衛斯理學院(Wellesley College)展開校園生活，但前總統川普考量疫情禁止中國旅客入境讓她飛往波士頓的航班取消，美國大使領事館陸續暫時關閉，大多數簽證申請落入遙遙等待期。

19歲的劉南西去年待在瀋陽的家中遠端上課，她希望今年可以透過簽證面試赴美上大二課程，「或轉學到可以面授的學校」；她想去香港，但父親希望她去日本。

衛斯理學院表示，已聯繫國際學生告知秋季課程的細節。

美國大專院校面臨或試圖避免國際學生連續第二年流失，許多外國學生仍被禁止入境。

10所大學高校的統計數據顯示，國際學生的新生註冊率本學年減少43%，這些學校大多透過遠距授課。

美國的學校因為流失國際學生而損失數十億元，許多國際學生要求未能提供面授資源的學校全額退費會減免學費。

部分學校的國際生註冊率占總學生人數至少15%，不少學校已經實施減薪等撙節措施，盼能度過疫情難關，但若學費收益未見起色，州府補助持續減少，不排除進一步削減開支。

印度、沙烏地阿拉伯及以色列等國家的美國大使領事館已經開始接受簽證申請，通常優先處理學生和家庭的申請者，但仍只有少數人可接受面試。

國務院表示，截至3月初，各地233間大使領事館中，只有43間正常營運。

想回美讀書的中國學生必須透過個案特別審查才能申請簽證，歐巴馬政府時期的司法部副助理部長弗雷斯科(Leon Fresco)說，「如果他們能到其他國家接受學生簽證 面試，他們會照辦，但目前無法應付(通常時期多達)10萬多名赴美求學的中國學生。」

巴西、伊朗和南非的學生也面臨類似旅遊禁令，不僅無法來美、也去不了簽證更嚴格的歐洲和英國。

遊說團體「美國教育委員會」(ACE)政府公關副主席哈特(Terry Hartle)說：「沒有魔法子彈，能在秋季傳送國際學生返校；若有，我們將會盡力推動。」

哈特表示，團體極力遊說國務院重啟大使館處理簽證問題，但一大挑戰是拜登政府尚未全面任命首長，或為重啟當地處理學生簽證的國土安全部辦公室。