我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億706萬劑疫苗 27%成人接種

加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

疫情緩解 多州恢復正常生活 佛州、德州、紐約漸湧人潮

編譯陳韻涵／綜合14日電
經過一年新冠疫情肆虐後，疫苗施打逐漸普及，全美各州開始恢復正常生活。佛州羅德岱堡市的海灘本月初已擠滿人潮。(Getty Images)
經過一年新冠疫情肆虐後，疫苗施打逐漸普及，全美各州開始恢復正常生活。佛州羅德岱堡市的海灘本月初已擠滿人潮。(Getty Images)

佛州邁阿密近幾周的新冠肺炎疫情堪稱全美最慘，但若身在其中恐難察覺這股緊張氛圍，反而可見春假享樂者湧進海灘沙灘，紐約等地也出現人潮。

佛州健康廳14日通報新增5244宗確診，檢驗確診率為6.8%，疫情一年多以來累計確診197萬3109人。 不過，佛州卻搶先全國解除避疫，其他州也躍躍欲試。

春假遊客湧向海灘，車潮塞爆高速公路，數千名機車騎士擠進岱通納海灘(Daytona Beach)年度盛宴；周末的邁阿密餐廳預訂客滿；邁阿密的海灘上，「假期責任」標語林立，但遊人當然視而不見。

邁阿密兩大海濱警察局表示，海灘上約有200多名遊客，大學生居多；眾人吸食大麻並從開放式的容器中共享飲品，阻礙交通。

來源：Actual News YouTube頻道

警方12日出動警隊驅散人群，行動中有人朝警擲瓶，另一名女子危坐車頂；警方翌日再逮捕30多人。

邁阿密海灘是管理員阿吉拉(Raul Aguila)月初警告遊客遠離城鎮，並透過手機訊息宣告「假期責任」；他日前在視訊舉行的市政會議上呼籲遊客：「若想要毫無限制地開派對，去別的地方，去拉斯維加斯。」

多數地區恢復正常生活，眾人出遊填補去年佛州冬天旅遊季縮短的遺憾。

共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)說：「要活得像人；不能封鎖，人們並不悲慘。」

拜登總統日前表示希望加緊防疫工作，讓國人能在7月國慶時與家人烤肉同歡；德桑提斯嗤之以鼻，說道：「我們佛州早已做一年了。」

奧蘭多市市長戴爾(Buddy Dyer)13日呼籲市民在遵守防疫規範的情況下，享受好天氣。

德州蓋文斯頓縣(Galveston County)溫泉區也湧現數千人，德州州長艾伯特(Greg Abbott)2日則已宣布解除強制口罩令並讓餐廳全面恢復營運。

聯邦運輸安全局(TSA)13日在各地機場港埠掃描122萬3057人，紐約中央公園、百老匯和時報廣場也逐漸出現人潮。

范德堡大學(Vanderbilt University)利用GPS訊號追蹤學生的春假去向，另有大學祭出獎勵勸阻學生出遊，如戴維斯加大提供學生75元的春假不旅遊獎勵。

密西根大學、田納斯大學、佛羅里達大學和拜爾大學則在秋季時修改行事曆，基於疫情廢除春假。

聯邦疾病防治中心(CDC) 主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)月初表示，3、4月的春季活動將是防疫關鍵，太早解封恐讓疫情升溫的悲劇重演。

紐約市百老匯劇舞者12日在曼哈頓時報廣場表演「我們重返」，紀念失去的一年。(美聯...
紐約市百老匯劇舞者12日在曼哈頓時報廣場表演「我們重返」，紀念失去的一年。(美聯社)
圖為貼著保持社交距離標語的紐約市著名旅遊勝地自由女神像仍期待國際遊客的回潮。(G...
圖為貼著保持社交距離標語的紐約市著名旅遊勝地自由女神像仍期待國際遊客的回潮。(Getty Images)
未戴口罩的佛州巴拿馬市海灘居民本月初在碼頭邊釣魚，日子似乎恢復正常。(路透)
未戴口罩的佛州巴拿馬市海灘居民本月初在碼頭邊釣魚，日子似乎恢復正常。(路透)

佛州 疫情 防疫

上一則

布林肯15日首訪日韓 回程將會楊潔篪、王毅

下一則

紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

延伸閱讀

加州嚴控、佛州放鬆 為何疫情差不多？

加州嚴控、佛州放鬆 為何疫情差不多？
華裔夫婦新州買房紐約繳稅 欺詐罪成失入籍資格

華裔夫婦新州買房紐約繳稅 欺詐罪成失入籍資格
各州漸解除避疫…專家：變種病毒應不會觸發第4波疫情

各州漸解除避疫…專家：變種病毒應不會觸發第4波疫情
男星馬修麥康納 想選德州州長

男星馬修麥康納 想選德州州長

熱門新聞

眾院議長波洛西(中) 9日在眾院即將投票通過參院修正版的紓困法案後舉行記者會表示，「這是歷史的重大時刻」。拜登總統將馬上簽字紓困法案生效，紓困現金即刻寄出。(美聯社)

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

2021-03-10 06:18

1張圖看疫情：美施打1億706萬劑疫苗 27%成人接種

2021-03-15 03:00
8日公布的美國疾病管制暨預防中心(CDC)最新防疫指南指出，已經完成新冠疫苗接種的民眾，可在室內空間聚會，不必戴口罩或保持社交距離。(美聯社)

CDC新指南：疫苗完全接種者 彼此可免戴口罩聚會

2021-03-08 12:11
英國哈利與與妻子梅根在7日晚播出的脫口秀主持人歐普拉專訪中，指在王室受到不平待遇。(路透)

歐普拉專訪 哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

2021-03-07 22:30
紓困金。（Getty Image)

沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招

2021-03-13 07:01
一關已準備好施打的莫德納(Moderna)疫苗。(美聯社)

39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

2021-03-11 13:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄
被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度
南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到