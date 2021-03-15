疫情緩解 多州恢復正常生活 佛州、德州、紐約漸湧人潮

經過一年新冠疫情肆虐後，疫苗施打逐漸普及，全美各州開始恢復正常生活。佛州羅德岱堡市的海灘本月初已擠滿人潮。(Getty Images)

佛州 邁阿密近幾周的新冠肺炎疫情 堪稱全美最慘，但若身在其中恐難察覺這股緊張氛圍，反而可見春假享樂者湧進海灘沙灘，紐約等地也出現人潮。

佛州健康廳14日通報新增5244宗確診，檢驗確診率為6.8%，疫情一年多以來累計確診197萬3109人。 不過，佛州卻搶先全國解除避疫，其他州也躍躍欲試。

春假遊客湧向海灘，車潮塞爆高速公路，數千名機車騎士擠進岱通納海灘(Daytona Beach)年度盛宴；周末的邁阿密餐廳預訂客滿；邁阿密的海灘上，「假期責任」標語林立，但遊人當然視而不見。

邁阿密兩大海濱警察局表示，海灘上約有200多名遊客，大學生居多；眾人吸食大麻並從開放式的容器中共享飲品，阻礙交通。

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警方12日出動警隊驅散人群，行動中有人朝警擲瓶，另一名女子危坐車頂；警方翌日再逮捕30多人。

邁阿密海灘是管理員阿吉拉(Raul Aguila)月初警告遊客遠離城鎮，並透過手機訊息宣告「假期責任」；他日前在視訊舉行的市政會議上呼籲遊客：「若想要毫無限制地開派對，去別的地方，去拉斯維加斯。」

多數地區恢復正常生活，眾人出遊填補去年佛州冬天旅遊季縮短的遺憾。

共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)說：「要活得像人；不能封鎖，人們並不悲慘。」

拜登總統日前表示希望加緊防疫 工作，讓國人能在7月國慶時與家人烤肉同歡；德桑提斯嗤之以鼻，說道：「我們佛州早已做一年了。」

奧蘭多市市長戴爾(Buddy Dyer)13日呼籲市民在遵守防疫規範的情況下，享受好天氣。

德州蓋文斯頓縣(Galveston County)溫泉區也湧現數千人，德州州長艾伯特(Greg Abbott)2日則已宣布解除強制口罩令並讓餐廳全面恢復營運。

聯邦運輸安全局(TSA)13日在各地機場港埠掃描122萬3057人，紐約中央公園、百老匯和時報廣場也逐漸出現人潮。

范德堡大學(Vanderbilt University)利用GPS訊號追蹤學生的春假去向，另有大學祭出獎勵勸阻學生出遊，如戴維斯加大提供學生75元的春假不旅遊獎勵。

密西根大學、田納斯大學、佛羅里達大學和拜爾大學則在秋季時修改行事曆，基於疫情廢除春假。

聯邦疾病防治中心(CDC) 主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)月初表示，3、4月的春季活動將是防疫關鍵，太早解封恐讓疫情升溫的悲劇重演。