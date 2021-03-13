紐約州長性騷擾醜聞 第7女：葛謨不讓我忘記…我是女人

紐約州長葛謨性騷擾醜聞愈演愈烈，已有七名公開指控他性騷擾。圖為紐約州長官邸。(歐新社)

紐約州長葛謨性騷 擾醜聞愈演愈烈，曾在首府奧伯尼主跑州議會新聞記者潔西卡．貝克曼（Jessica Bakeman）成為第七位公開重炮指控葛謨性騷擾的女性；紐約雜誌（New York Magazine）12日刊出貝克曼專文，回憶她在州議會採訪那幾年，多次忍受葛謨性騷擾的震驚與不堪經驗。

貝克曼以第一人稱寫下專文表示，「葛謨不是沒有覇凌和貶低男性行為，但他覇凌和貶低女性的方式是不同的；他用觸摸和性暗示激發我們的恐懼。那正是教科書中有關性騷擾的定義」、「在我採訪報導的過程中，葛謨從不讓我忘記我是女人。」

曾在紐約首府奧伯尼主跑州議會新聞記者潔西卡．貝克曼是第七位名公開指控州長葛謨性騷擾的女性。(取自推特)

●「老把手放我身上」

貝克曼指出，2014年她25歲主跑葛謨新聞幾年，是當年最年輕州議會記者之一；她寫道：「葛謨老是把手放在我身上，放在我的手臂、肩膀、下背和腰間，次數頻繁到我在2014年年底，不想去參加他為奧伯尼新聞媒體舉辦的假期聚會。」

貝克曼為融入採訪圈，撇開直覺參加派對；當天，葛謨「抓起我的手不放，另一隻手臂環著我背，滑到我的腰上，將我牢牢鎖定成那個姿勢，要攝影師幫我們拍照。」

貝克曼寫道，「我的工作是分析和檢視他。我不想要一張他的手放在我身上、而我笑容滿面的照片。但我也和大多數女性和邊緣人群一樣，本能地反思和計算有關風險、權力和自我保護的問題。我知道，笑一下拍張照，比向這全國最有權勢的男人挑戰，容易得多。」

兩人完拍完第一張照，貝克曼說她想扭開身體，葛謨卻仍不放手，把她轉個方向拍另一張照片，然後當著所有人面前對她笑道：「對不起。我會讓你不舒服嗎？我以為我們會定下來。」貝克曼表示，她的感受是震驚和受辱，而這正是葛謨的重點。

她說，她從不認為州長想和她做愛，「這與性無關。這是關於權力。他想讓我知道我渺小軟弱，不配得到我擁有的相對權力：一個要求他為自己言行負責的平台。只消幾句不當評論或把手放在我腰上，他隨時可以使我失去尊嚴。」

●直接把她拉進懷裡

貝克曼並提到2012年她剛開始跑州議會時，葛謨對她的另一次性騷擾。那時葛謨與一群男記者笑談風生，看到貝克曼，葛謨直接把她拉進懷裡，攬著她的肩繼續聊了幾分鐘，直到他說完話。

貝克曼寫道，「我站在那兒，臉頰發燙，男同事們也和我一樣緊張地咯咯笑著。我們都知道這是錯的，但我們什麼也沒做。性騷擾在奧伯尼如此普遍，我們通常不這麼說它。」

貝克曼已離開奧伯尼五年多，目前在佛州任職；她說，過去幾天她一直接到奧伯尼有人打來電話或寫簡訊，問她是否要說出自身經歷，因為「發生在我身上的事情不是秘密」。

貝克曼表示，她明白自己站出來，姓名和職業生涯可能一直會與這場醜聞相連；但葛謨的作法就是要賭賭看女性會選哪一項：默默忍受他的虐待？還是甘冒職業風險大聲說出來。

貝克曼並指出，奧伯尼的性騷擾現象正如一位前同事推文所寫「像空氣一樣普遍」，就算葛謨離任也不會結束其遺產。

她今天能說出來，是因為她是葛謨政府騷擾文化下的「倖存者」，其他人則仍置身其中。

12日，另有12位葛謨辦公室現任和前任女性助理狀告紐約時報 ，指她們被明確告知，上班需化妝打扮穿高跟鞋，才能取悅葛謨獲得職場成功；葛謨辦公室則否認有任何女性著裝規定的非正式主張。