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香港選舉大改制 北京3道門關港 中共20大獻祭

香港特派員 李春
中國13屆全國人大四次會議以2895票贊成、零票反對、一票棄權，表決通過修改香港選制的決定。圖為國家主席習近平(左)、國務院總理李克強(右)投票。(歐新社)
中國13屆全國人大四次會議以2895票贊成、零票反對、一票棄權，表決通過修改香港選制的決定。圖為國家主席習近平(左)、國務院總理李克強(右)投票。(歐新社)

中國全國人大作出香港選舉制度改變的決定之日，香港改制的時間表和路線圖就等同端出。在北京，港澳辦官員已開始收拾行李，下周要到香港解說決定，再聽改制的意見；在香港，建制派全面動員，在街頭巷尾攔路簽名，想以簽名數來顯示香港民意支持改制。

以完善為名的香港改制，來得既突然又順理成章。說其突然，是新冠疫情仍在路上，反送中及港版國安法後的香港，民情尚未平復，元氣仍在大傷，北京突出重手改制，實在出乎香港很多人意料。說其順理成章，是北京治政主張新變，明確治港權在北京後，再強調「愛國者治港」，其後必行改制，以求落實權力、貫徹主張。

看香港今次的改制，可能要「倒果為因」，就看其可能呈現的結果，才能辨析其來因，及預知未來的景象。

香港改制的結果，被北京治港班子描述成構建「香港特色的選舉制度」，那就得看看精簡版的香港歷史和微縮版的香港政制史。

香港金紫荊廣場11日舉行升旗儀式，中國五星旗與香港紫荊旗冉冉升起。（路透）
香港金紫荊廣場11日舉行升旗儀式，中國五星旗與香港紫荊旗冉冉升起。（路透）

香港的歷史大致分三段，即漁村史、殖民史、特區史。香港回歸前，有關選制發展說來話長，較貼近的一段，即過渡期的政制變化，以及香港民主運動的興起。在香港回歸後，選制的演進要分三段，首段即回歸後中港蜜月期，大作品是第三屆立法會全面取消選委議席，改為地區直選議席；第二段是2004年中國全國人大釋法，提出「政改五步曲」，一年後有退有進；第三段是中國全國人大常委會2014年作出香港特首選舉的「831決定」，與當時香港爭取雙普選的民意對壘，後來占中運動失敗，香港政改再度夭折。

這兩段歷史的曲折，為後來的反送中運動埋下伏筆，反送中運動又牽動北京要實現香港的「二次回歸」，這一次回歸是北京奪到絕對權力，代表作就是選制大動。

如此一來，客觀結果是關上了三道門。第一道是以香港殖民地法治史演化出的政制史之門關上，換句話說是香港以英治普通法為核心的個人權力聲張，演變為「中國特色法治」的聲張國家主義，成了未來選制設置的要件。

第二道門是香港的「雙普選」之門暫告關上。香港雙普選起始於2004年，叫「0708年雙普選」，即2007年、2008年分別爭取普選特首和普選立法會，其後「2012雙普選」，以及占領中環運動的爭取雙普選，直到反送中運動提出「五大訴求」之一是爭取雙普選。現在選制大改，此門關上。

第三道門是香港民主運動之門，改制後正式關上。香港民主運動，由1980年學界提出有反英親中色彩的「民主回歸」起始，到1989年「六四」後變成面對香港將回歸的「民主中國」，再到回歸後持續爭取雙普選。香港選舉新制的設計，令民主派失去登上舞台的動機和目的，加上港版國安法的籠罩，香港民主運動就此告一段落。

三道門關上，既是結果又是來因，最後一個懸疑，就是北京因何急於出手，又出如此重手，答案是看小環境和大背景。小環境是香港反送中以港版國安法告終，但香港變局要結束，主要看換立法會和換特首，北京還想換出個長治久安，所以要以12個月為期，搞定選委會、立法會、特首三場選舉。大環境就是明年中共20大，那事關中共的長治久安，香港是本屆中共中央辦的大事，在中共20大之前要辦完這事，為中共20大獻祭。

香港 北京 反送中

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