英國變種病毒社區傳播失控 休士頓通過強制戴口罩

德州解除大部分的新冠疫情禁令，包括不再強制戴口罩。但休士頓近日新冠變種病毒病例增加，市府重新下令戴口罩。圖為休士頓市民戴口罩在超市外排隊購物。(Getty Images)

德州 休士頓市衛生機關8日指出，市府污水處理設施抽樣檢測中，絕大多數樣本都查出英國變種病毒 存在，由此推測英國變種病毒傳播不僅持續進行中，而且社區傳播已經失控；另方面，德州首府奧斯汀市市議會9日通過，民眾到該市所在的崔維斯郡商家購物仍需戴口罩。

休士頓衛生廳(Houston Health Department)8日發表聲明指出，今年2月22日在39個市府污水處理設施的抽檢樣本當中，其中31處設施驗出英國變種新冠病毒B.1.1.7。相較之下，在2月8日的相同檢測中，有21處設施驗出採樣樣本帶有英國變種病毒。

聲明中指出，檢測結果顯示，傳染力比原本新冠病毒來得強的英國變種病毒，社區傳播不但持續進行，而且已經失控。

休士頓醫療長(chief medical officer)裴爾賽(David Persse)在新聞稿指出，污水處理廠樣本驗出英國變種病毒，「顯示它正在我們城市積極傳播」。

他指出，這是另一項清楚指標，顯示我們必須持續戴口罩，保持社交距離，勤洗手，盡可能施打疫苗。

共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)上周宣布，德州全面取消戴口罩規定，原因是「已經不再需要」戴口罩。

不過，在9日舉行的奧斯汀市議會(Austin City Council)與崔維斯郡行政法院(Travis County Commissioners Court)聯合會議上，奧斯汀公共衛生廳代理廳長艾斯考特(Mark Escott)指出，州長只是取消針對個人的戴口罩規定，因此消費者進入崔維斯郡(Travis County)商家仍然需要戴口罩。

雖然拒絕戴口罩的消費者並不會遭到逮捕或起訴，但艾斯考特指出，消費者拒戴口罩若被商家要求離開卻不配合，恐將面臨刑事起訴。

崔維斯郡法官布朗(Andy Brown)上個月簽署命令，要求消費者進入商店都必須戴口罩，至少到今年4月21日為止。

奧斯汀市議員卡薩(Gregorio Casar)9日在推特發文寫道，市議會致力於「挽救生命」。