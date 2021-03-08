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無視王室勸阻硬要受訪 哈利、梅根恐失王室頭銜

編譯林育正／綜合7日電
白金漢宮曾警告，哈利王子將失去所有榮譽頭銜。圖為哈利王子夫婦2020年3月在倫敦參加「大英國協日」。(路透)
白金漢宮曾警告，哈利王子將失去所有榮譽頭銜。圖為哈利王子夫婦2020年3月在倫敦參加「大英國協日」。(路透)

哈利王子(Prince Harry)與與梅根馬克爾(Meghan Markle)執意接受知名主持人歐普拉(Oprah Winfrey)訪問，可能使兩人失去薩塞克斯公爵和夫人(Duke and Duchess of Sussex)頭銜；而哈利將在今年6月，與威廉王子(Prince Williams)為母親黛安娜王妃的雕像揭幕，將是兄弟倆久違的見面。

英國王室大臣上周招開會議，討論哈利與梅根未遵守去年的桑德林漢姆宮高峰會協議(Sandringham summit agreement)，已不配擁有頭銜。有消息人士指出，英女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)已對兩人的行徑感到厭煩；還有知情人士透露，王室的後續應對，將視兩人針對王室體制本身，或個人發表的評論而定。

與哈利和梅根親近的人士透露，夫妻倆認為這次訪問有其必要性；這代表兩人與英國王室畫清界線，希望拋下過往的包袱過生活。

帶著兒子亞契(Archie)前往加州前，哈利與梅根就曾表示，希望以平民身分生活，而兩人的女兒也預計在今年夏天出生。

有消息透露，目前王室中已經有如何撤銷哈利頭銜的討論聲浪，且王室內部不僅認為可行且有意朝此方向處置。

不過今年6月1日黛安娜王妃60歲冥誕這天，哈利與威廉兩兄弟將在肯辛頓宮(Kensington Palace)見面，為黛妃的雕像揭幕。兄弟的相聚，有機會修補往日的破碎關係。

黛妃的雕像將被放置在肯辛頓宮的沉沒花園(Sunken Garden)，以紀念她對英國與全世界的正面貢獻。兩兄弟最初在黛妃逝世20周年時，宣布為母親樹立雕像的構想，如今終於將成真。

不過目前仍不確定哈利是否將在英國出席其他活動，6月10日為菲利普親王(Prince Philip)的100歲大壽，12日則是一年一度的皇家閱兵儀式(Trooping the Colour)。

哈利 英國 梅根

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