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王室出手反擊？諷哈利、梅根專訪是「馬戲團表演」

編譯陳韻涵／綜合7日電
英國哈利王子（右）和妻子梅根7日晚播出的獨家專訪，遭英國王室指為「馬戲團表演」。圖為梅根2019年抱著兒子阿奇出訪南非。(路透)
英國哈利王子（右）和妻子梅根7日晚播出的獨家專訪，遭英國王室指為「馬戲團表演」。圖為梅根2019年抱著兒子阿奇出訪南非。(路透)

英國哈利王子(Prince Harry)和妻子梅根(Meghan Markle)7日晚播出的獨家專訪，遭英國王室指為「馬戲團表演」；王室積極捍衛名譽，若遭攻擊則將揭露更多兩人的真面目；昔日遭梅根頤指氣使的工作人員樂見「終於能說出真相」，自嘲被害者可組成「薩塞克斯倖存者俱樂部」。

在哈利的祖父、女王高齡99歲的丈夫菲立普親王(Prince Philip)仍在住院之際，專訪播出的時機令人詬病。

專訪播出前，白金漢宮罕見宣布將展開調查，約訪多名自述2018年慘遭梅根毒手霸凌的王室職員；至少10名曾服務梅根及哈利的王室助理「排隊」準備協助調查，自嘲可以組成「薩塞克斯倖存者俱樂部」(Sussex Survivors' Club)。

周日泰晤士報(The Sunday Times)上周報導，多名王室職員指控梅根霸凌，兩人被她逼迫離職，且梅根對待不稱心的員工十分刻薄。另一名消息人士說：「服侍他們的整個團隊瀕臨崩潰邊緣，那是一場戲劇，由兩人飾演的劇碼。」

一名資深王室成員透露，梅根的個人助理梅麗莎‧圖亞布提(Melissa Touabti)在她與哈利結婚半年後離職。

此人表示，「梅根與哈利訂婚後，立刻在諾福克郡山均漢姆堡(Sandringham)為哈利的朋友舉辦一場射擊派對，她要求替每位賓客手工繡染紅色毛毯，但梅根不滿意那個紅色，遂對梅麗莎發飆。」

另有人表示，梅根不滿意王室合唱團在婚禮極訂婚訪談中的表演曲目；此外，梅根婚後曾挑玻哈利及王室職員的互動，以滿足她個人的需求，部分王室內部人士認為，梅根糟糕地改變了哈利。

梅根一概否認王室的指控，反稱王室高層忽略她心理狀態不佳的種種跡象。

王室積極護主，消息人士說：「最糟的部分還沒揭露，有些故事還沒被聽見，我上星期曾與部分痛哭流涕的人交談。」

另一人則說：「他們(哈利與梅根)在玩火，賭注和代價非常高，因為很多事情還沒浮上檯面。」

梅根 哈利 英國

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