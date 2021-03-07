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50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元

記者胡玉立╱綜合報導
參院挑燈夜戰，6日以50票對49票，黨派涇渭分明的通過1.9兆元新紓困法案 ，這是拜登總統上任後的第一個重要法案，再送交眾院覆議。(美聯社)
參院挑燈夜戰，6日以50票對49票，黨派涇渭分明的通過1.9兆元新紓困法案 ，這是拜登總統上任後的第一個重要法案，再送交眾院覆議。(美聯社)

拜登總統任內首度重大經濟立法、總額1.9兆元新冠疫情紓困法案，在參院挑燈夜戰且沒有共和黨參議員支持下，6日以50:49票過關，兩黨立場涇渭分明；整套法案現在再回到眾院，須由眾院批准參院修訂的法案後，再送交白宮由拜登簽署；眾院預定9日開始討論。拜登總統表示本月內一定可發放紓困金

參院挑燈夜戰，6日以50票對49票，黨派涇渭分明的通過1.9兆元新紓困法案 ，...
參院挑燈夜戰，6日以50票對49票，黨派涇渭分明的通過1.9兆元新紓困法案 ，這是拜登總統上任後的第一個重要法案，再送交眾院覆議。(美聯社)

這項立法將持續提供國人每周300元失業救濟，一直到9月6日，許多人將直接收到1400元支票，聯邦政府將直接支付給州和地方政府3500億元，提供疫苗分發經費、擴大兒童稅收抵免及其他援助。

兩黨拉鋸 民主黨全票過關

自疫情伊始，國會已通過好幾輪紓困法案，其中包括去年12月獲得兩黨廣泛支持的9000億元紓困計畫；拜登的1.9兆紓困法案並未獲得共和黨支持，在歷經黨內一番爭論後，此項首度立法最終在民主黨整合後推動前行。

紓困法案在參院6日通過後，參院多數黨領袖、民主黨參議員舒默興奮拍手，表示祝賀。(...
紓困法案在參院6日通過後，參院多數黨領袖、民主黨參議員舒默興奮拍手，表示祝賀。(美聯社)

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer，紐約州)6日在法案通過後表示，「該法案為更多人提供更多幫助，比聯邦政府過去幾十年來提供過的都多。與國會過去很長一段時間取得的成就相比，在幫助工薪家庭和助人脫貧方面，做得更深更廣也更全面。」

共和黨人反對該法案，批評大多集中在聯邦對州和地方政府的援助，以及該計畫總體規模太龐大；參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell，肯塔基州)表示，「我們本可一起努力加速成功，但民主黨人決定他們的頭等大事不是為疫情紓困。這法案其實是他們在華府的許願清單。」

參院少數黨領袖、共和黨參議員麥康諾6日在議場力陳紓困法案開銷過大 。(美聯社)
參院少數黨領袖、共和黨參議員麥康諾6日在議場力陳紓困法案開銷過大 。(美聯社)

拜登讚揚 協助國人跨大步

拜登在白宮表示，通過紓困法案為他兌現協助國人的承諾「跨出大步」；他說，「它雖然不是很完美，但我們迫切需要它。這將讓全國許多人的生活大大不同。本月內一定開始發放給全國最有需要的人。」上一輪紓困法發放補助到3月14日截止。

此案在參院最後24小時曾一度陷入僵局。民主黨西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)反對民主黨版本將聯邦失業津貼期限延長至10月4日，他投票贊成俄亥俄州共和黨籍參議員波特曼(Rob Portman)提出的共和黨修正案，將每周300元失業津貼期限提前到7月18日截止。

但經過協商，最後協議將當前每周300元失業津貼延至9月6日，年收入15萬元以下民眾領取失業津貼者，其中1萬200元將免繳聯邦所得稅。

民主黨領袖與曼欽談判時，進行了近12個小時修正案投票，創下參院近代史上最長的有紀錄投票；參院兩黨席次各半，曼欽若陣前倒戈，民主黨原本岌岌可危的多數便將破局。

參院另外否決了預算委員會主席桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)提出的最低時薪工資提高至15元修正案；它原是眾院通過法案的一部分，但已自參院版本中剔除。

參院挑燈夜戰，6日以50票對49票，黨派涇渭分明的通過1.9兆元新紓困法案 ，...
參院挑燈夜戰，6日以50票對49票，黨派涇渭分明的通過1.9兆元新紓困法案 ，這是拜登總統上任後的第一個重要法案，再送交眾院覆議。(美聯社)

有關失業救濟金的新免稅政策，影響因人而異；總的來說，收入相對較低者不會獲得太多好處，但中等收入者可省下逾1000元。

紅黨怒批 法案浪費亂花錢

拜登的計畫激怒國會共和黨人，保守派和財政鷹派人士批評該法案浪費、漫無目的花錢。共和黨人要求拜登集中精力支持因疫情而癱瘓的企業，消除所有可能障礙，儘快全面恢復經濟活動；華爾街與和前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）等知名自由派經濟學家也警告，擔心引發危險的高通脹。

但對拜登及其盟友來說，此案是疫苗廣泛分發、全國恢復正常生活後，經濟迅速復甦增長的關鍵。

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