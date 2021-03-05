我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

宅習慣了 僅1/4勞工願意進辦公室上班

記者顏伶如／綜合報導
因疫情爆發，大批員工改為在家遠距上班近一年後，已習慣這種模式，不太願意重回辦公室。(歐新社)
因疫情爆發，大批員工改為在家遠距上班近一年後，已習慣這種模式，不太願意重回辦公室。(歐新社)

疫情發生前，十萬餘民眾在北卡羅萊納州夏洛特(Charlotte)市中心商業區上班，商圈裡的餐廳、酒吧及體育賽事，生意蓬勃；疫情出現後，大批員工改為在家遠距上班，原本熱鬧繁華的商圈，只剩一片寂靜黯淡。

過去一年，某些企業嘗試讓員工重回辦公室上班，但遭遇各種挑戰；五三銀行(Fifth Third Bancorp)去年秋季要求員工恢復進辦公室，旋即取消規定；富國銀行(Wells Fargo)回辦公室上班計畫數度延遲，日前通知員工5月1日之前都將繼續遠距上班；貸款機構LendingTree將等到這個學年結束才要員工進辦公室；杜克能源(Duke Energy)9月才要求6000名員工回企業總部上班，屆時員工的子女應該可以回到學校上課。

夏洛特區域商業聯盟(Charlotte Regional Business Alliance)資深副主席麥克申(Chuck McShane)指出，員工是否可以繼續維持在家上班，取決於工作類型，但遠距上班引發的關切為，從事初階工作的勞工如何能融入企業文化？

辦公室安全諮詢公司卡斯特系統(Kastle Systems)針對全美3600棟辦公大樓統計數據分析發現，與疫情前相較，如今全美只有四分之一勞工持續進辦公室上班，許多仍為空盪盪的辦公室繳租金的企業，非常希望員工恢復進辦公室；主管認為員工們一起上班有助增進團隊合作，協助年輕員工發展並且宏揚企業精神。

紐約時報分析，就在疫情逐漸改善的同時，全美各地企業高層主管開始傷腦筋如何重啟辦公室，雖然勞資雙方都有意願回歸昔日的正常生活，但世界已經變得不一樣，許多主管與員工都承認，遠距上班確實有其優點。

各家企業對於在哪個時間點、透過何種模式讓員工恢復進辦公室，有著不同策略與考量，但許多主管同意，最為關鍵的變因就是究竟要等多久絕大多數員工才能完成疫苗接種。

另一項主要考量則是員工兒女的上學問題；許多公司主管表示，除非明確知道當地學區何時恢復讓學童到校上課，很難決定何時讓員工返回進辦公室。

報導指出，還有一個更高層次的問題就是，當許多員工已經習慣在家遠距上班後，是否有必要再調回疫情前的辦公室工作模式。

專門研究遠距上班的哈佛商學院教授尼利(Tsedal Neeley)指出，通勤方式不同也影響民眾是否願意回到辦公室上班的意願；尼利分析，民眾主要搭乘大眾運輸系統上下班的大城市，感染病毒風險自然比開車上下班來得高。

企業總部位於猶他州普羅歐(Provo)的居家保全系統公司Vivint，為了鼓勵員工回辦公室工作，在辦公室設置醫療診所，為員工及員工家屬提供15分鐘可得檢測結果的病毒快篩。

Vivint人事室資深副總監法勒爾(Starr Fowler)說：「讓我們的員工安心非常重要。」

疫情 勞工 紐約時報

上一則

阿拉巴馬口罩令延長1個月 德、密州法院機場仍要戴罩

下一則

學校重開了 亞裔學生卻不愛返校上課

延伸閱讀

分析師：逢低承接FAANG 科技股可望反彈25%

分析師：逢低承接FAANG 科技股可望反彈25%
分析：習慣遠距上班的員工 有多少還願意回辦公室？

分析：習慣遠距上班的員工 有多少還願意回辦公室？
買房貸款教戰 世報推房產專刊、地產講座

買房貸款教戰 世報推房產專刊、地產講座
跨國企業好賺 亞洲扮火車頭

跨國企業好賺 亞洲扮火車頭

熱門新聞

根據國會眾院的新版紓困法案，一戶四口人的低收入家庭，可獲逾1.4萬元紓困金。(Getty Images)

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

2021-02-27 06:12
CDC主任瓦倫斯基在1日表示大家要提防變種病毒的嚴重性。(路透)

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

2021-03-01 22:56
拜登上台後首次軍事行動，下令空襲敘國親伊朗民兵組織。(路透)

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

2021-02-25 21:50
嬌生單劑新冠疫苗在27日獲得緊急使用授權。路透

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

2021-02-28 10:47
拜登(左一)入主白宮後，他的家庭成為人們談論話題。圖中左二為第一夫人吉兒‧拜登，右一為兒子杭特．拜登。(Getty Images)

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

2021-02-24 21:25
諾瓦瓦克斯公司執行長爾克表示，該公司的COVID-19疫苗最快5月就能獲准在美國使用。(路透)

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

2021-03-02 09:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌
拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金
89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美
4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩

4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩
昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心

昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心