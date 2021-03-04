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WSJ：企業新冠疫情期間調漲最低時薪 風險大

編譯郭宣含／綜合3日電

新冠疫情已對低薪資與低生產力的產業造成莫大衝擊，凸顯了在此時大幅調漲基本薪資的風險，小企業雇主受到比平常更深的影響，而大型零售商卻受惠於疫情，調升薪資將進一步擴大兩者差距。

華爾街日報報導，美國就業市場動盪幅度前所未見，自2020年2月以來，總就業人數減少1000萬人，尤以低薪勞工為主；疫情剔除小型實體零售商，壯大電子零售商。

民主黨認為必須在疫情期間大幅干涉就業市場，但WSJ指出，現在要推動2025年前將基本時薪從7.25元調漲至15元會有很高風險。

低薪產業之所以時薪不高，是因為依每名勞工平均營收計算出的生產力也不高。疫情重創部分業務需求、增設人數限制以及檢測與防疫措施，這些都進一步縮減小企業營收，加深疫情對小企業主的衝擊。

過去數十年的研究指出，適度調漲基本薪資可減少貧窮人口，對工作機會流失影響有限；然而考慮到當前疫情前所未聞，調漲薪資幅度之大，而且尚難確定疫情的經濟衝擊，過去研究恐難適用於今日。

上次調漲聯邦基本薪資，恰逢2007年至2009年的「經濟衰退」(Great Recession)時期；聖地亞哥加州大學經濟學者克萊門斯(Jeffrey Clemens)比較多州調薪後的就業率後指出，大幅調升基本薪資不利在高中輟學的16歲至30歲就業人口。

不過偏自由派的「經濟政策研究所」(EPI)經濟學者米歇爾(Larry Mishel)則反駁，依目前調薪政策來看，只有少數雇主會在初期受影響，因為多數州的基本薪資已高於聯邦要求。

儘管如此，長期來看，疫情仍可能導致「重新分配衝擊」(reallocation shock)，即部分區域和產業的活動會轉移；例如商務出差恐難回復疫情前水準，影響飯店業員工、禮車司機和乾洗店員工的就業率。

研究發現，部分雇主會自行吸收調漲薪資的成本，有些則轉嫁到商品售價上，例如麥當勞。

疫情 就業 零售商

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