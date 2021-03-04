納稅人埋單！退稅延遲發放 國稅局付了30億利息

納稅人延誤繳稅將受罰，而國稅局 (IRS)如果耽擱退稅 發放，後果則由納稅人共同承擔。

「華盛頓郵報」報導，非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office)公布報告指出，國稅局2020年會計年度由於延遲發放退稅給民眾，須補付30億元利息，與2019年度國稅局延遲發放退稅而付出的20億元利息相比，幾乎增加了50%。

一般而言，如果民眾準時報稅 ，國稅局有45天作業期發放退稅，退稅金額不必計算利息；若國稅局發放退稅的時間拖延超過45天，發給民眾的退稅則要加計利息，利息計算則比一般銀行存款戶頭的利率更高。

根據國稅局統計，到2020年夏末，總共因為退稅耽擱而付利息給1400萬名準時申報2019年所得稅的納稅人。

國稅局指出，去年當中付給納稅人的利息金額，平均約為18元。

國稅局回應政府稽核處報告指出，某些民眾報稅之後申請修正稅表，因此造成退稅延遲發放，衍生利息。受到疫情影響，國稅局各地辦公室去年紛紛暫時關閉或要求員工保持社交距離，報稅季節截止期限則從4月15日延至7月15日，是造成利息增加的因素。

就算納稅人是在去年7月15日才準時報稅，根據法律規定，國稅局計算拖延退稅的利息時，也都必須從4月15日開始計算。

政府稽核處報告指出，疫情衝擊雖然是退稅遲發的不尋常因素，國稅局資料顯示，退稅遲發的狀況在過去幾年內越來越多，如果國稅局未能徹底改善積案嚴重的問題，今後仍將導致政府虧損。

政府稽核處報告指出，據統計，在2017會計年度，國稅局遲發退稅的利息總額約11億元，到2018會計年度則增為16億元。

報告寫道，國稅局面臨前所未見的疫情危機，在報稅季節採取相關因應措施，兼顧職責與保障員工健康，「然而，國稅局過於依賴人工處理，導致紙本文件及人工操作都出現龐大積案」。

獨立機構「納稅人倡議服務」(Taxpayer Advocate Service)全國納稅人倡議律師艾潤‧柯林斯(Erin M. Collins)指出，國稅局雖然為了減少依賴紙本作業而更新系統，但由於缺乏適當經費，速度進展非常緩慢。