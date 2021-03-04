我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

中國禁台灣鳳梨 香港恐跟進：若發現病蟲害將拒入境

納稅人埋單！退稅延遲發放 國稅局付了30億利息

記者顏伶如／綜合報導

納稅人延誤繳稅將受罰，而國稅局(IRS)如果耽擱退稅發放，後果則由納稅人共同承擔。

「華盛頓郵報」報導，非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office)公布報告指出，國稅局2020年會計年度由於延遲發放退稅給民眾，須補付30億元利息，與2019年度國稅局延遲發放退稅而付出的20億元利息相比，幾乎增加了50%。

一般而言，如果民眾準時報稅，國稅局有45天作業期發放退稅，退稅金額不必計算利息；若國稅局發放退稅的時間拖延超過45天，發給民眾的退稅則要加計利息，利息計算則比一般銀行存款戶頭的利率更高。

根據國稅局統計，到2020年夏末，總共因為退稅耽擱而付利息給1400萬名準時申報2019年所得稅的納稅人。

國稅局指出，去年當中付給納稅人的利息金額，平均約為18元。

國稅局回應政府稽核處報告指出，某些民眾報稅之後申請修正稅表，因此造成退稅延遲發放，衍生利息。受到疫情影響，國稅局各地辦公室去年紛紛暫時關閉或要求員工保持社交距離，報稅季節截止期限則從4月15日延至7月15日，是造成利息增加的因素。

就算納稅人是在去年7月15日才準時報稅，根據法律規定，國稅局計算拖延退稅的利息時，也都必須從4月15日開始計算。

政府稽核處報告指出，疫情衝擊雖然是退稅遲發的不尋常因素，國稅局資料顯示，退稅遲發的狀況在過去幾年內越來越多，如果國稅局未能徹底改善積案嚴重的問題，今後仍將導致政府虧損。

政府稽核處報告指出，據統計，在2017會計年度，國稅局遲發退稅的利息總額約11億元，到2018會計年度則增為16億元。

報告寫道，國稅局面臨前所未見的疫情危機，在報稅季節採取相關因應措施，兼顧職責與保障員工健康，「然而，國稅局過於依賴人工處理，導致紙本文件及人工操作都出現龐大積案」。

獨立機構「納稅人倡議服務」(Taxpayer Advocate Service)全國納稅人倡議律師艾潤‧柯林斯(Erin M. Collins)指出，國稅局雖然為了減少依賴紙本作業而更新系統，但由於缺乏適當經費，速度進展非常緩慢。

國稅局 退稅 報稅

上一則

華郵：時薪低於15元 女性、非裔、西語裔居多

下一則

教學面授還遠距？校園何時該重啟？帶你看CDC建議

延伸閱讀

拜登夫婦周五德州勘災 歐凱秀募款500萬元

拜登夫婦周五德州勘災 歐凱秀募款500萬元
裴勇俊淡出賺飽飽 轉手股票賺5倍被國稅局盯上

裴勇俊淡出賺飽飽 轉手股票賺5倍被國稅局盯上
未收到紓困金 報稅可抵免

未收到紓困金 報稅可抵免
打擊逃稅 羅康納提「阻止欺騙」法案

打擊逃稅 羅康納提「阻止欺騙」法案

熱門新聞

根據國會眾院的新版紓困法案，一戶四口人的低收入家庭，可獲逾1.4萬元紓困金。(Getty Images)

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

2021-02-27 06:12
拜登(左一)入主白宮後，他的家庭成為人們談論話題。圖中左二為第一夫人吉兒‧拜登，右一為兒子杭特．拜登。(Getty Images)

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

2021-02-24 21:25
CDC主任瓦倫斯基在1日表示大家要提防變種病毒的嚴重性。(路透)

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

2021-03-01 22:56
拜登上台後首次軍事行動，下令空襲敘國親伊朗民兵組織。(路透)

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

2021-02-25 21:50
嬌生單劑新冠疫苗在27日獲得緊急使用授權。路透

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

2021-02-28 10:47
諾瓦瓦克斯公司執行長爾克表示，該公司的COVID-19疫苗最快5月就能獲准在美國使用。(路透)

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

2021-03-02 09:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚

日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚
福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相
兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗

兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗
紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆

紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆