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日增300名未成年移民 拜登擬增設臨時帳篷營

編譯郭宣含／綜合1日電 
由於無家長陪伴的無證移民兒童每天增加300人以上，拜登政府決定於德州再開第二座移民帳篷營。圖為川普政府在德州設立的首座移民帳篷營。(路透)
由於無家長陪伴的無證移民兒童每天增加300人以上，拜登政府決定於德州再開第二座移民帳篷營。圖為川普政府在德州設立的首座移民帳篷營。(路透)

「華盛頓郵報」引述三名國土安全部官員的報導，拜登政府打算在近幾周於德州南部增設一座移民臨時帳篷營，以因應大量跨越邊界入境美國移民家庭與孩童。

新的臨時移民中心預計設立在國安部位於德爾里奧(Del Rio)的據點，類似三周前在唐納(Donna)市開設的移民帳篷營；越來越多中美洲未成年人與大家庭被拘留在唐納和邊境當局的其他設施，這些移民中心的容納人數也逐漸緊繃。

德爾里奧移民帳篷營座落自伊格爾帕斯(Eagle Pass)，這跟拜登政府本周在德州卡瑞佐泉(Carrizo Springs)啟用的另一座臨時帳棚營不同，後者是衛生部用來收容無家長陪同、獨自跨越邊界的未成年移民。

拜登總統透過行政權扭轉川普前政府的邊界政策，但隨著越來越多無證家庭和未成年大舉進入，拜登面臨的危機也更大。

拜登下令聯邦海關與邊境保護局(CBP)停止驅逐未成年移民，此後無家長陪同的未成年移民便大幅暴增；華郵報導，最近幾周一天就有逾300名無家長陪同的未成年人入境美國，這一數字比去年秋季成長四倍。

聯邦法要求CBP在72小時內，為這些無成人陪同的未成年移民找到庇護處或在美國的親屬，但移民湧入人數之多，讓當局必須尋求支援。移民維權團體本周批評拜登政府大設移民中心後，衛生部表示會負擔未成年移民安置的搭機費用。

移民家庭也為拜登當局帶來另一項挑戰，拜登政府目前仍續用前政府的疫情命令將移民家庭送回墨西哥；不過墨西哥當局1月不再接收部分移民家庭，於是拜登當局1月底開始將移民家庭安排到本土境內，通常會給他們出庭通知單並以GPS裝置追蹤他們的下落。

國安部官員試圖避免釀成人道危機，但部分民主黨人和其他批評者將這些帳篷營，喻為川普政府零容忍政策下的「牢籠」，當時許多未成年移民被迫與家長分開。

移民家庭 拜登 美國

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