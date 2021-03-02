哈利：最怕黛妃歷史重演…歐普拉問梅根封口令 挨批帶風向

哥倫比亞廣播公司(CBS)1日預告脫口秀主持人歐普拉專訪已非英國王室在職成員的哈利王子與妻子梅根。這項訪問將於7日播出。哈利在專訪中說他擔心(他母親的)「歷史會重演」。(美聯社)

英國哈利 王子(Prince Harry)接受美國電視圈脫口秀天后歐普拉 (Oprah Winfrey)專訪時意有所指地說，他與美國明星妻子梅根馬克爾(Meghan Markle)長期受到英國八卦小報抹黑、騷擾，「我最大的憂慮就是歷史重演。」兩人離開英國王室，「過去一年非常不容易，至少能互相扶持。」

1997年，哈利王子的母親黛安娜王妃(Princess Diana)座車在巴黎遭狗仔隊飛車追逐之下出車禍，傷重不治。

歐普拉的哈利夫妻專訪7日將於哥倫比亞廣播公司(CBS)特別節目中播出。在預先曝光的節目預告片段中，哈利夫妻談到卸下英國王室成員頭銜，回歸平民生活的原因。

哈利夫妻去年宣布不再承擔王室資深成員責任，上個月已失去王室身份及榮譽軍職頭銜。

陰謀論 「王室是黑手黨嗎？」

在訪問中，歐普拉詢問不再擁有薩塞克斯公爵夫人(Duchess of Sussex)頭銜的梅根馬克爾：「妳為什麼沉默？妳是被下令封口的嗎？」2018年5月，歐普拉是哈利夫妻婚禮受邀賓客之一，與哈利夫妻交情良好。

主跑英國王室、曾撰寫查爾斯王子(Prince Charles)傳記的英國記者賈布森(Robert Jobson)在推特發文，批評歐普拉的專訪預告片，故意搞陰謀論且戲劇化誇張，把英國王室描述得像黑手黨。

賈布森說，歐普拉不該帶風向，暗示英國王室企圖要哈利夫妻噤聲，「難道她在暗示我們的女王是某種黑幫老大，王室家族則是黑手黨嗎？」

36歲的哈利在訪問中談到母親車禍身亡的悲劇；多年來，哈利與母親一樣，長期遭到英國八卦媒體以放大鏡檢視，他也多次指控媒體企圖破壞他的私人關係，還害他的心理健康深深受創。

過去曾公開提及遭英國狗仔隊跟蹤騷擾之苦的哈利在訪問中，由於母親過去飽受八卦媒體折磨，讓他決定帶著妻兒搬到洛杉磯定居。

「我最大的憂慮就是歷史重演。」哈利對歐普拉說，「我現在真的很放鬆，很高興能坐在這邊跟妳聊天，有我妻子陪在旁邊。」

但他也表示：「無法想像多年前母親如何獨自一人面對這些遭遇，因為這對我們兩人來說，真的是非常痛苦。」

吐苦水 哈利王室恐難重修舊好

哈利夫妻育有一子亞契‧哈里森‧蒙特巴坦‧溫莎(Archie Harrison Mountbatten-Windsor)，39歲的梅根馬克爾目前懷有第二胎。

談到搬到美國後的生活，哈利則說，過去一年「對我們兩人來說，都非常不容易，但至少我們可以相互扶持」。

針對歐普拉的專訪，英國王室專家費茲威廉斯(Richard Fitzwilliams)指出，值得探究的關鍵在於，哈利夫妻是否因為不滿王室頭銜被取消而接受訪問，或者專訪是早已敲定，不過哈利夫妻這段訪問勢必將摧毀在可以預見的未來與王室重修舊好機會。