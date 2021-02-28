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防伊波拉病毒 美6機場將監控幾內亞、剛果入境旅客

記者胡玉立／綜合報導
世衛組織表示將派送1萬多支伊波拉疫苗前幾內亞救治。圖為美國CDC公布的伊波拉病毒。(美聯社)
世衛組織表示將派送1萬多支伊波拉疫苗前幾內亞救治。圖為美國CDC公布的伊波拉病毒。(美聯社)

疾病防治中心(CDC)26日宣布，美國將自下周起，開始監控來自非洲受伊波拉病毒影響的幾內亞和剛果民主共和國入境旅客；兩國「極少數旅客」將被送至美國六個機場，他們的資料會在那裡被收集起來並分享給各地衛生官員。

世界衛生組織(WHO)數據顯示，截至2月25日，幾內亞已報告九起伊波拉病毒案例，造成五人死亡；剛果民主共和國已報告九例，造成四人死亡。CDC聲明強調，「疫情集中在這些國家的偏遠地區；伊波拉病毒進入美國的風險極低。」

CDC表示，航空公司「將收集旅客訊息並轉給CDC，讓行公衛部門追踪，並對過去21天內，在剛果或幾內亞登機飛往美國的所有乘客進行干預。這些訊息將分享給全美各州和地方衛生部門，以適當監控抵達其管轄區的人員。」

CDC聲明未指明哪六個機場，但知情人士指出，包括紐約甘迺迪國際機場、新澤西州紐瓦克國際機場、華府杜勒斯機場、芝加哥歐海爾機場、亞特蘭大Hartsfield-Jackson國際機場、洛杉磯國際機場，都是監測點。

這種作法類似2014年採取的步驟，那時來自利比亞、獅子山共和國(Sierra Leone )和幾內亞的旅客，都被帶到其中五個機場，並在抵境時測量體溫。

CDC數據顯示，2014年3月至2016年4月，西非有2萬8000多例伊波拉病毒病例，1萬1310人死亡。

知情人士指出，由於COVID-19疫情持續，CDC了解到能用來進行額外監測的資源變少。CDC自2014年開始，針對伊波拉疫情監測了近3萬人，投入了數百名CDC員工。

熟悉相關討論的消息人士說，「我們必須為公共衛生領域任何情況做好準備。此事正是極佳範例。」

2014年，歐巴馬政府任命柯連恩(Ron Klain)領導美國開展伊波拉對策。柯連恩現任白宮幕僚長。

圖為瑞德西韋產制的伊波拉疫苗。(Getty Images)
圖為瑞德西韋產制的伊波拉疫苗。(Getty Images)

紐瓦克國際機場 CDC 美國

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