拜登首發空襲：美轟炸敘利亞「復仇」親伊朗民兵？

(取材自美國國防部)

「是精準示意？還是雷聲大雨點小？」美國 總統拜登 25日晚間以「報復警告」為名義，下令美軍對敘利亞東部的軍事目標，發動精準轟炸。目前已知挨轟者，是兩個親伊朗 的敘利亞民兵組織，至少造成17死——這也是拜登就職以來，第一次下達的軍事攻擊命令。

根據美軍說法，拜登之所以下令空襲親伊朗民兵，為的是要嚇阻並報復自2月15日以來，鄰近駐伊拉克的美軍基地接連三度遭到火箭轟炸，因此美方才決定以「武力表態」的方式，警告涉嫌在幕後遙控襲擊的伊朗政府與其所支持的各路境外民兵——但為什麼美軍在伊拉克被轟炸的帳，卻要報復到敘利亞境內呢？之中所牽扯的，則是投鼠忌器而極度敏感的的中東各國謀算。

「在拜登總統的指示下，美國軍隊25日晚間稍早，以針對敘利亞東部邊境、親伊朗武裝民兵所使用的軍事設施，發動了成功的精準空襲。」在五角大廈的臨時記者會上，美國國防部發言人柯比（John Kirby），輕巧地證實了美軍發動的轟炸過程。

柯比表示，美軍本回的空襲目標，是活躍於敘利亞－伊拉克邊境、受伊朗革命衛隊扶植的「真主黨旅」（Kata’ib Hezbollah）與「塞義德烈士旅」 （Kata’ib Sayyid al-Shuhada）——根據前線通報，美軍成功地摧毀了他們的邊境基地，並炸死至少17名武裝民兵。

白宮與美軍方面先後向媒體透露：拜登之所以轟炸親伊朗民兵，主要目的是要釋出「有限度的武力警告」，以嚇阻伊朗近期不斷的軍事躁動，包括德黑蘭核子計畫的高調重啟，以及自2月15日開始，美國駐伊拉克的軍事基地與巴格達大使館營區，先後三度遭到「敵意民兵」發射火箭連番砲轟的敵意挑釁。

(路透)

美軍在伊拉克的連續遇襲事件，始於2021年2月15日，當時在伊拉克庫德斯坦首府艾比爾（Erbil），駐營於艾比爾國際機場（EBL）的美軍基地，突然遭到多枚火箭轟炸，當場造成1名外籍軍方的民間承包商慘死，包括1名美軍士兵在內的9人受傷。

艾比爾轟炸5天後，巴格達北部的軍事重鎮——巴拉德空軍基地（Balad）的美軍營區——也在2月20日遭到4枚火箭攻擊，已知1名民間承包商受傷，但國籍與身分不詳。目前已移交回給伊拉克的巴拉德空軍基地，是伊拉克F-16戰鬥機部隊的戰訓大本營，因此該地才會駐有不少美軍教官、戰術顧問與民間承包商，以支持這批伊拉克菁英部隊的接機演訓。

巴拉德事件48小時後，美國駐伊拉克大使館所在的巴格達「綠區」（Green Zone），也在2月22日遭到不明砲火轟炸。接二連三的針對性攻擊，自此終於讓美國按捺不住，除了將犯案矛頭指向「伊朗授意的敵意試探」外，最終更由拜登親自拍板定案、授權中東美軍出擊。

「美軍的空襲行動，為的是釋出一個明確的『武力訊號』，其目的是明白威嚇，但並不一定代表有意圖要升級與伊朗的軍事衝突。」

在國防部記者會後，華府內部也授權美軍將領以「不具名」的形式，向各大國際媒體「補充說明」，其積極表態的作法雖然頗為刻意，但也明示著拜登政府在中東對策上的步步為營，近似於投鼠忌器。

巴拉德空軍基地，是伊拉克F-16戰鬥機部隊的戰訓大本營，因此該地才會駐有不少美軍教官、戰術顧問與民間承包商，以支持這批伊拉克菁英部隊的接機演訓。(美聯社)

拜登轟炸敘利亞的命令，在新聞曝光後留下了許多「微妙的疑點」，像是：（1）轟炸的選擇對象，為什麼特別是真主黨旅與塞義德烈士旅？（2）美軍如何保證伊朗革命衛隊，能精準讀懂這份「武力恫嚇」而不至於熱戰升溫？（3）冤有頭債有主，為什麼美軍在伊拉克挨揍的砲彈，作為「復仇」的空襲竟卻落到了敘利亞頭上？

以敘利亞什葉派阿拉伯人為主要力量的真主黨旅與塞義德烈士旅，過去曾是同屬一脈的分支部隊。兩支部隊之所以成立、並活躍於伊拉克－敘利亞邊境，主要是在2003年英美聯軍入侵伊拉克、引爆長年內戰化的「伊拉克戰爭」後，伊朗革命衛隊才見縫插針，與敘利亞的阿薩德政權共同扶持了這批遊走於兩國國境的「代理人軍團」。

這批親伊朗民兵，在2011年開打的敘利亞內戰中，成為了支援阿薩德政府軍「確保東線補給順暢」的關鍵支持者，其所掌握的物資與軍援通道，為阿薩德大批地運來了來自伊朗與伊拉克的「戰爭補給」；而到了2014年，ISIS閃電崛起，以秋風掃落葉之姿橫掃伊拉克、擊潰中央軍之際，真主黨旅與塞義德烈士旅又跟著伊朗革命衛隊的「動員號召」，大舉開進伊拉克加入組成了「人民動員軍」（PMF，受伊朗支持與指揮的反ISIS民兵－軍閥同盟，但在反恐成功後卻擁兵自重）。

然而這兩支民兵部隊雖然遊走邊境，但其動向與組織成員卻不斷分裂、重組，特別在2020年1月，美軍於巴格達擊殺了伊朗革命衛隊的靈魂人物——蘇萊曼尼少將（Qassem Soleimani）——後，真主黨旅與塞義德烈士旅與伊朗的「上下關係」就變得更為疏遠模糊，甚至已不足認定是「直接受伊朗指揮」的民兵部隊。

(Getty Images)

「我們轟炸了誰可能不是重點...重點是我們轟炸了哪裡？」

美軍方面向《金融時報》表示：雖然美軍轟炸的對象，不完全是伊朗麾下的「親兵」、也沒有空開承認襲擊美軍，但革命衛隊素來習慣於成立「空殼單位」來承擔戰爭責任，因此在報復判斷中，美國才索性擴大解釋「親伊朗民兵」的責任定義，並主轟敘利亞－伊拉克的戰爭補給線據點，以破壞伊朗介入敘利亞內戰的「代理人戰爭補給線」作為對稱卻不直接的報復示意。

但冤有頭債有主，美軍為什麼不直接轟炸伊拉克、追殺其境內的「犯案民兵」呢？對此，《路透社》、《華盛頓郵報》與卡達《半島電視台》都得到相同的內部說法——因為拜登不刺激伊拉克政局，不願意讓政權不穩的伊拉克中央政府難堪。

在2020年1月的蘇萊曼尼擊殺事件後，伊拉克境內的親伊朗民兵就曾以「美軍侵犯伊拉克主權」為由，除了不斷發動火箭轟炸外，更大力鼓動示威者圍攻美國大使館，甚至逼迫中央政府公開要求「美軍全數撤離」——相關衝突，雖然後來因為疫情嚴重與外交斡旋後，被美國以「搓湯圓」的方式給壓下鋒頭，但動盪而充滿不信任的兩國關係，卻也讓美國軍方學到了教訓。

報導認為，伊拉克中央政府本就因為貪腐、行政無能、防疫不力而遭到民怨的強力壓力；同時因為疫情推遲的各地省長選舉，也可能在2021年秋季與國會大選同期開選——因此，拜登政府儘管頗有意見，但在敏感時刻也不願意讓現任總理卡迪米（Mustafa Al-Kadhimi）難堪，因此「用開刀敘利亞取代轟炸伊拉克」，也成為各方權衡後，後遺症最低的選項之一。