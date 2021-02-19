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「聽說美國變寬容」 1月非法入境難民家庭達疫情來新高

記者張聲肇／綜合報導
中美洲的民眾大量湧向美墨邊界，圖中的收容所近六周接待了1500人，去年全年則為3000人。(美聯社)
中美洲的民眾大量湧向美墨邊界，圖中的收容所近六周接待了1500人，去年全年則為3000人。(美聯社)

美國海關人員今年元月逮捕了7260個全家一起非法入境申請難民身分的人，比12月4500人大幅增加，也是2019年12月以來最高數字。

這讓德州「瓦爾維德郡邊境人道聯盟」（ Val Verde Border Humanitarian Coalition）等幫助安頓難民的民間組織大感吃不消；原本每周只需安頓25人的瓦爾維德人道聯盟，1月最後一周就安頓了341人，作業部主任蒂芬妮‧波若（Tiffany Burrow）說，聯盟所有的物資都快用光了，當地德爾里歐市民活動中心還得臨時轉型為緊急避難所，讓50名難民過夜，以便翌日搭乘巴士離開，前往長期安頓處所。

某些最近抵達美國的中南美難民說，他們是衝著「預期比較人道」的拜登政府而來，認為拜登不會像川普那樣「狠心」對待難民。

查維可夫婦（Dennis Chaveco Velazquez and Diana Cruz Batan）2019年12月離開古巴，在德州德爾里歐南部墨西哥境內的邱達德阿庫尼亞市（Ciudad Acuña）待了14個月；2月初，他們帶著九個月大的女兒伊莎貝拉非法進入德爾里歐，上周和一批來自海地的移民一起獲釋。查維可說，他們一家大膽越境進入美國，部分原因就是美國的法律改了，「好像比較寬容了。」

事實上，美國的移民法沒有改變，不過，拜登說過這兩句話倒是真的：他主政會和川普大異其趣，也會讓已經來到美國的無證移民，有取得公民身分的機會。

海關1月逮捕的非法入境的無證客人數超過7萬5000人，這是10年來同一月逮人最多，多數是單身成年人，不能像全家一起來或沒人陪同的未成年人，可以立即遣返墨西哥。墨西哥新規定家庭移民必須待在政府庇護所，官方庇護所客滿後，就不再接納，美國也就「無處可送」，只好交給民間組織。

拜登說到做到，上周宣布開始讓在墨西哥境內等候美國法庭審理的移民與難民，分批前來美國出庭。邊境的官方拘留中心客滿時，就會盡速放人，由民間組織幫忙把人「轉運」到各地，由親友接手，同時展開可能經年累月的等待法庭裁決的「無證移民」生涯。

美國 移民 拜登

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