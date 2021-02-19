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拜登政府公布ICE新指南 減少遣返+嚴密監控邊境官員

記者張聲肇／綜合報導
一名宏都拉斯的移民兒童被遺送回鄉。(美聯社)
一名宏都拉斯的移民兒童被遺送回鄉。(美聯社)

拜登政府18日公布針對移民及海關執法局(ICE)人員的新指南，除非對美國安全構成威脅，原則上盡量減少遣返，並嚴密監控邊境官員是否輕易決定將人遣走。

這項未來90天暫行辦法，准許ICE人員自行判斷，非法入境者是否有恐怖分子或間諜的嫌疑，加上去年11月1日以後非法入境者，均可遣送出境。新政府各部門同時將擬定長期執行綱領。

根據新頒布的指南，各級主管須加緊監控所屬，並親自批核執法官員提出的遣送案件。ICE代理局長強生(Tae Johnson)說，邊境官員必須把有限的資源，用來處理對「國家安全、邊境安全、公眾安全」構成威脅的案子。

新指南強調，邊境官員不必費心一定要逮捕誰或遣走誰，下遣送決定前，應該「三思而後行」。

拉丁裔公民團結聯盟主席賈西亞(Domingo Garcia)讚揚這項為國除大害、放過小人物的德政。他說，政府把重放在威脅國安與治安，對象是流氓、走私集團分子與恐怖分子，而不是前來農場打工或家庭幫傭的勤奮百姓，這是「很棒的第一步」；對付小園丁與小看護，「一點道理都沒有。」

已入境美國的無證移民，除非犯下重罪被法院判定讞，例如暴力犯罪，不得視為「公安威脅」，但移民官員應多加留意，無證移民是否加入幫派。

移民局指示移民與海關人員，簽辦遣送案時，須考慮擬遣送對象罪行的「廣泛性、嚴重性、近期性，」並將其個人、家庭、社區關係，以及健康因素、病歷、復健紀錄等，也列入考慮。

美國公民自由聯盟(ACLU)擔心，執法官員對司法制度不公產生的「犯罪紀錄」，仍有很大的裁量權，恐怕會遣送不成比例的非裔與亞裔出境。聯盟的政策律師諾霖‧沙(Naureen Shah)說，拜登政府說移民是美國人的「家人、同事、鄰居」，卻給執法人員很大的裁量權，可能反而「傷害社區，拆散家庭。」

移民局 美國公民 邊境

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