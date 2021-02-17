中國製55萬新冠疫苗運抵匈牙利 歐盟第一國

匈牙利外交與對外經濟部國務秘書門採爾·陶馬什(右)與中國駐匈牙利大使齊大愚在機場迎接來自中國的首批新冠疫苗。(新華社)

中國 國藥集團製造的55萬劑新冠疫苗 16日從北京運抵匈牙利，匈牙利成為歐盟 27國當中，第一個接受中國製新冠疫苗的國家。

匈牙利國家公衛中心加爾高齊博士(Agnes Galgoczy)說，這批每人需打兩劑的疫苗，可供27萬5000人施打。他說，施打之前，中心人員會先評估疫苗品質。有了中國疫苗，匈牙利總共有五種疫苗，「我們將儘速替最大多數人接種」。

匈牙利元月29日批准國藥集團疫苗，因為全球已超過100萬人接種過這疫苗，依法不用經過醫療官員的審核。

人口1000萬的匈牙利預計未來四個月內，獲得500萬劑國藥集團疫苗，讓250萬人接種。

匈牙利官員，包括總理歐爾班(Viktor Orban)更批評歐盟的集體採購辦法，說歐盟生產遲緩，讓許多人無辜喪命。

總理批歐盟動作太慢

歐爾班說：「如果布魯塞爾沒辦法給我們疫苗，我們就得從別處取得......我們不能因為布魯賽爾採購太慢，就讓匈牙利人死掉。」

匈牙利也另外採購200萬劑俄國史普尼克5號疫苗，布達佩斯醫院上周已開始施打。

歐爾班說，有了中國、俄羅斯疫苗，匈牙利可在5月底之前，比人口相當的歐盟國家，多接種幾百萬人。「已目前情況看，5月底、6月初，我們就可接種完680萬人。」

他說，他自己要打國藥集團的疫苗，「我最信任它。」「中國人認識這個病毒最久，也許也認識最深。」

國藥集團說，它的疫苗有效率接近80%，但還未發布第三期臨床試驗的結果。匈牙利鄰國塞爾維亞不是歐盟國家，境內不少匈牙利裔居民，塞爾維亞已有50萬人接種這疫苗。

國藥55萬劑疫苗相當於匈牙利目前所有疫苗的四分之一，比率等同輝瑞疫苗所佔。但民調顯示，布達佩斯居民，僅27%有意接種中國疫苗，43%願意打俄國疫苗，84%喜歡西方國家研製的疫苗。

開發中國家搶買

另外，祕魯等開發中國家爭取不到西方國家的疫苗，只好轉向中國求援。中國則樂得在美國的後院拉丁美洲大玩疫苗外交，以來賺錢，二來贏得好感。

中國科興生物疫苗在巴西的試驗，雖然有效率僅略高於50%，印尼、巴西、泰國和土耳其等國已在排隊請購。國藥疫苗的客戶則包括埃及、柬埔寨、塞內加爾和秘魯。