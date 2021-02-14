投下無罪票 又罵川普「可恥」 麥康諾打的是什麼算盤?

雖反對彈劾離任後的總統，參院少數黨領袖麥康諾13日在彈劾川普案未過後，發言嚴辭批評川普要負道德責任。(美聯社)

參院少數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)以「參院無權審判前總統」為由，13日在彈劾案中投下認定川普 無罪的一票，但在唱名表決後，麥康諾也以迄今最強烈用語，嚴厲譴責川普：「毫無疑問，川普總統對挑起(1月6日)當天的事件，負有實際上和道德上的責任。」

麥康諾明顯憤怒地指出，川普與攻擊國會有關的行徑是「可恥又可恥的失職」；麥康諾甚至還說，儘管川普已卸任，仍須遵守刑法和民法， 「他什麼也沒有逃掉。」

美聯社分析指出，麥康諾身為華府政壇最有權勢、在參院任職時間最長的共和黨 參議員，要是能做出對川普定罪的相反決定，可能會在共和黨參議員中起帶頭作用；也將象徵共和黨打算與有龐大選民支持的川普切割。

如今麥康諾投票讓川普從彈劾案中無罪開脫，代表共和黨將繼續在後川普時代的自我定位上掙扎向前；對川普效忠的共和黨人以及認為川普正在敗壞共和黨全國形象的傳統共和黨人，仍將持續相互角力，以決定共和黨未來的走向。

民主黨主導的眾院於1月13日通過彈劾川普案，很多人以為麥康諾在參院36年素來行事謹慎，會支持讓川普無罪開釋，但他卻在該案成立幾分鐘之後，震驚政壇地表示，他「還沒有對該如何投票做出最終決定」，此舉被視為是他與川普疏遠的明顯訊號。

麥康諾還曾私下告訴同僚，他認為川普犯下了難以逾越的罪行，此刻可能是共和黨與狂放不羈的川普造成的損害劃清界線的機會；但彈劾審判一開始，他卻以川普不再是現任總統為由，與多數共和黨一起投下反對票，反對繼續進行審判。

在過去審判持續進行的這一周，他則一直是雙眼直視前方；在13日之前，他都沒有公開或私下談論自己可能會做出什麼決定。

直到13日，麥康諾終於寄出了一封給共和黨參議員的私人電郵表示，「我被說服了，彈劾主要是罷免的之途，所以我們並沒有審判權。」

麥康諾的決定，無疑將在史頁上留下一筆紀錄；他20日將滿79歲，將近六年不用面臨連任壓力；但他如果投票定罪川普，可能會激怒在11月投票支持川普的7400萬選民中的許多人，也可能讓那些想在2022年再次當選的共和黨參議員，於初選中面臨報復。

批評家說，麥康諾看的是長線，喜歡下一盤大棋。