1.9兆紓困是多還是少? 民主黨內也在吵!

民主黨內為紓困案金額多寡而意見分歧；圖為5日的紐約市曼哈頓街頭，人們在為生活奔波。(Getty Images)

200多名歐巴馬政府官員5日聯名致函國會，呼籲面對新冠疫情及經濟危機，政府不該畏於共和黨對赤字開支的批評，要大手筆紓困 ，以免重蹈2009年振興力道不足的覆轍；但柯林頓時代的前財長桑莫斯(Larry Summers)則認為，紓困規模達1兆9000億元，數目太大，會讓經濟過熱，引發通膨壓力。

歐巴馬政府官員於公開函說，2009年民主黨 主導的國會通過7870億元的振興方案，當時好些經濟學家便認為不足，結果也讓金融海嘯後的大衰退沒必要地拖長。

前官員們說，當時他們面臨反赤字勢力的施壓抗拒，而減少紓困開支的規模，最後浪費寶貴光陰，而且提供給困苦家庭、小企業的援助遭到稀釋；由12年前的教訓可知，危言聳聽的反赤字勢力錯了，損害到國家能力，沒能充分又公平地復甦。

領銜發表公開函的有前勞動部長佩雷斯(Tom Perez)、前住房及城市發展部長卡斯楚(Julian Castro)等前閣員，同時簽名的還有前高級顧問如瓦萊麗‧賈瑞特(Valerie Jarrett)、菲佛(Dan Pfeiffer)、波德斯塔(John Podesta)。

卡斯楚表示，由歷史教訓得知，假如民主黨有權力肆應國人的需求，應劍及履及，不必管國會共和黨員贊不贊成。

曾任財政部長的桑莫斯在華盛頓郵報輿情版發表文章，認為1兆9000億元的振興案，恐會引發「一整個世代裡僅見」的通膨壓力，另將對美元及金融市場的穩定造成傷害；桑莫斯另表示，規模這麼大的景氣振興措施，會把經濟帶進未知領域。

民主黨大致團結支持拜登 所提法案，「國會山莊報」(The Hill)報導，拜登總統提出的振興方案在民主黨內幾乎沒遭遇抗拒，所以桑莫斯的看法極受側目；某些民主黨自由派還發牢騷，說拜登紓困力道還不夠大。

拜登本周會見提倡把振興案規模縮減為6180億元的共和黨籍參議員，但行政部門及參院民主黨透露出來的跡象都顯示，若有必要，就算共和黨不支持，也要通過1兆9000億元的法案。

桑莫斯寫的文章很可能被保守派拿來利用，大肆抨擊拜登及民主黨打算花太多錢。只是5日公布的最新就業報告指出，美國經濟元月只增加4萬9000個就業機會，這個數字很低，可能有助於支持大規模紓困的聲浪。