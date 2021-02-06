我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2680萬例 加州逼近340萬

奧克蘭華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等懸賞緝嫌

1.9兆紓困是多還是少? 民主黨內也在吵!

編譯潘勛／綜合5日電
民主黨內為紓困案金額多寡而意見分歧；圖為5日的紐約市曼哈頓街頭，人們在為生活奔波。(Getty Images)
民主黨內為紓困案金額多寡而意見分歧；圖為5日的紐約市曼哈頓街頭，人們在為生活奔波。(Getty Images)

200多名歐巴馬政府官員5日聯名致函國會，呼籲面對新冠疫情及經濟危機，政府不該畏於共和黨對赤字開支的批評，要大手筆紓困，以免重蹈2009年振興力道不足的覆轍；但柯林頓時代的前財長桑莫斯(Larry Summers)則認為，紓困規模達1兆9000億元，數目太大，會讓經濟過熱，引發通膨壓力。

歐巴馬政府官員於公開函說，2009年民主黨主導的國會通過7870億元的振興方案，當時好些經濟學家便認為不足，結果也讓金融海嘯後的大衰退沒必要地拖長。

前官員們說，當時他們面臨反赤字勢力的施壓抗拒，而減少紓困開支的規模，最後浪費寶貴光陰，而且提供給困苦家庭、小企業的援助遭到稀釋；由12年前的教訓可知，危言聳聽的反赤字勢力錯了，損害到國家能力，沒能充分又公平地復甦。

領銜發表公開函的有前勞動部長佩雷斯(Tom Perez)、前住房及城市發展部長卡斯楚(Julian Castro)等前閣員，同時簽名的還有前高級顧問如瓦萊麗‧賈瑞特(Valerie Jarrett)、菲佛(Dan Pfeiffer)、波德斯塔(John Podesta)。

卡斯楚表示，由歷史教訓得知，假如民主黨有權力肆應國人的需求，應劍及履及，不必管國會共和黨員贊不贊成。

曾任財政部長的桑莫斯在華盛頓郵報輿情版發表文章，認為1兆9000億元的振興案，恐會引發「一整個世代裡僅見」的通膨壓力，另將對美元及金融市場的穩定造成傷害；桑莫斯另表示，規模這麼大的景氣振興措施，會把經濟帶進未知領域。

民主黨大致團結支持拜登所提法案，「國會山莊報」(The Hill)報導，拜登總統提出的振興方案在民主黨內幾乎沒遭遇抗拒，所以桑莫斯的看法極受側目；某些民主黨自由派還發牢騷，說拜登紓困力道還不夠大。

拜登本周會見提倡把振興案規模縮減為6180億元的共和黨籍參議員，但行政部門及參院民主黨透露出來的跡象都顯示，若有必要，就算共和黨不支持，也要通過1兆9000億元的法案。

桑莫斯寫的文章很可能被保守派拿來利用，大肆抨擊拜登及民主黨打算花太多錢。只是5日公布的最新就業報告指出，美國經濟元月只增加4萬9000個就業機會，這個數字很低，可能有助於支持大規模紓困的聲浪。

民主黨 拜登 紓困

上一則

可口可樂、現代汽車等老面孔不玩了…超級盃廣告大戰「疫」外換新角

下一則

拜登最大挑戰 要讓1000萬失業者有工作

延伸閱讀

大芝加哥地區華僑華人聯合會 成功舉辦云端講座：解讀拜登移民新政

大芝加哥地區華僑華人聯合會 成功舉辦云端講座：解讀拜登移民新政
「不靠共和黨照樣邁進」 拜登強推紓困 預算連闖參眾院

「不靠共和黨照樣邁進」 拜登強推紓困 預算連闖參眾院
拜登：因其「不穩定行為」 川普不該聽取情報簡報

拜登：因其「不穩定行為」 川普不該聽取情報簡報
新聞分析／拜登外交政策 把中國放哪去了？

新聞分析／拜登外交政策 把中國放哪去了？

熱門新聞

立百病毒天然宿主是蝙蝠類，人類感染後可能導致嚴重呼吸系統問題和腦炎，致死率最高達75%。歐新社

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

2021-01-31 07:51
拜登（中）去年12月23日戴兩層口罩。美聯社

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

2021-01-29 07:38
在這場散戶軋空金融巨頭的大戰中，不少放空機構重傷離場，一些華爾街大咖卻隔山觀虎鬥，順勢從中獲利。路透

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

2021-01-30 17:55
拜登總統2日將簽三道與移民有關的行政命令。(美聯社)

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

2021-02-03 12:10
奇(Anthony Fauci)表示，預計3月底美國變種病毒的感染者將占多數(dominant)。(美聯社)

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

2021-01-29 13:15
拜登總統(右二)與副總統賀錦麗(左一)3日在白宮會見民主黨籍國會參議員時，呼籲對1.9兆疫情紓困法案要「迅速行動」，但也表示願作調整。右一為參院多數黨領袖舒默。(美聯社)

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

2021-02-03 23:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫

賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫
我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢
拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕

拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕