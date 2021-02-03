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搶打疫苗生亂象 富人湧窮人區排隊 政府束手無策

編譯陳韻涵／綜合2日電
疫苗接種統計數據中，將近一半沒有記錄到接受疫苗的民眾屬於哪個族裔。(美聯社)
疫苗接種統計數據中，將近一半沒有記錄到接受疫苗的民眾屬於哪個族裔。(美聯社)

政府開放65歲以上長者接種新冠病毒疫苗後，經營非營利診所的業主瓊斯(George Jones)便協助安排民眾接種事宜，但他最近發現白人湧入，爭相接種分配給非裔民眾的疫苗。

紐約時報報導，類似情況發生在擴大接種疫苗的州與郡，有色人種所在的窮困社區飽受疫情所苦，但許多城市的健康官員對於富人爭相預約窮人區的疫苗接種束手無策。

服務窮人機構「Bread for the City」的負責人瓊斯說：「突然之間，我們的診所充滿白人，前所未見，我們過去大多為非裔服務。」

弱勢社區居民早就已在登記疫苗接種方面遭遇困難，如打電話或上網預約需要數小時，缺乏交通工具前往疫苗施打中心，或工作與接種時間無法配合等；此外，非裔和拉美裔社區居民不信任疫苗，讓登記率持續低迷。

早期的疫苗接種數據並不完整，但已顯現分歧；疫苗推動第一周，費城只有12%非裔接種，但費城有44%居民為非裔。

在佛州邁阿密-岱德郡(Miami-Dade County)，儘管該郡的非裔新冠病歿者遠多於白人60%，該郡17%的非裔居民中，只有7%接種疫苗。

紐約市上周末公布的數據顯示，近半數白人接種疫苗，而非裔和拉美裔雖占大多數卻只有少部分人接種。

在首都華盛頓，最初的7000個65歲以上長者接種資格中，有40%為富裕白人，這群人在新冠病歿案例中僅占5%。

哥倫比亞特區約三分之二居民為非裔和拉美裔，特區市政廳成員麥克達菲(Kenyan McDuffie)：「我們希望人們不論種族或地域，都接種疫苗；但我認為，優先要務是讓死亡率偏高的族群接種。」

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)在拜登總統就任前訪查的追蹤數據顯示，儘管希望盡快接種疫苗者自去年12月起增加，43%非裔成人和37%西語裔成人都表示「將靜觀其變」。

疫苗 非裔 紐約時報

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