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美抗疫里程碑 接種疫苗者超過確診病例

記者羅曉媛／華盛頓報導
紐約市疫苗一度不足。圖為上月31日紐約市布朗士區的社區中心，年長者排隊等候施打第一劑疫苗。
紐約市疫苗一度不足。圖為上月31日紐約市布朗士區的社區中心，年長者排隊等候施打第一劑疫苗。

美國新冠疫苗接種人數首次超過確診人數之際，拜登政府2日宣布擴大疫苗分配的最新戰略，未來三周將每周發放約1050萬劑到各州；另從2月11日起，直接分配100萬劑到全國6500家藥房，並隨著疫苗產量提高，擴大到4萬家藥房。

近期美國接連確診傳染性更強的新冠變種病毒病例，拜登政府宣布新冠疫苗提速的前一天，白宮抗疫小組的傳染病專家佛奇亦呼籲符合資格的者盡快接種，以此預防新冠病毒繼續突變；同時，美國也有2650萬人接種了一劑或兩劑疫苗，人數已超過確診病例，公衛專家視此為抗疫里程碑。

白宮疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)2日與各州州長開會宣布該計畫，並簡報拜登政府的疫苗戰略，主要包括增加疫苗供應、增加施打地點，以及核銷州及地方政府的疫情支出，以協助加快施打疫苗。

齊安茲說，未來三周，將每周分配1050萬劑疫苗到全美各轄區；並從2月11日啟動聯邦藥房戰略第一階段，直接分配100萬劑輝瑞和莫德納疫苗到藥房，但因前期供應有限，第一階段先分至6500家，分配的劑量將按各州人口決定，但受疫情影響最嚴重的少數族裔社區將優先。

他坦言，前期有些藥房可能無法分到疫苗或供應有限，但隨產量不斷提高，分配的藥房也將繼續增加，最終讓全美4萬家藥房可施打新冠疫苗。

齊安茲並說，公平分配疫苗將是關鍵，選擇藥房時將考慮他們能否有效普及新冠高危社區或弱勢群體，聯邦疾病防治中心(CDC)將持續關注數據，確保藥房公平、高效的施打疫苗。

藥房是施打流感疫苗和帶狀皰疹疫苗的主要場所，每月可為數千萬人接種；齊安茲指，此舉有助人們在居住社區找到可信賴的便利場所接種；拜登政府也將幫助連鎖、獨立藥房和超市等完善相應基礎設備，提高施打能力。

此外，拜登總統已要求聯邦急難管理局(FEMA)報銷各州政府從去年疫情發生以來的所有緊急花費，包括購買口罩、手套、調動國民兵等，預計30億至50億元，以減輕州政府財政壓力，協調更多資源加快疫苗施打。

齊安茲也再度呼籲國會通過「美國救援計畫」(American Rescue Plan)，其中包括為各州及地方政府提供總計3500億元的應急金，以便高效分配疫苗、擴大檢測、維持必要服務等。

圖為上月21日在佛州註冊藥劑師正在施打疫苗。(美聯社)
圖為上月21日在佛州註冊藥劑師正在施打疫苗。(美聯社)
全國6500家藥房社區藥房加入社區擴大疫苗施打計畫。(美聯社)
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流感疫苗 拜登 美國

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