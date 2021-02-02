我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2632萬例 德州逾241萬例

舊金山知名私家偵探遭搶傷重不治 傳奇一生謝幕

上任首受訪 布林肯：以實力接觸中國 接受香港難民

記者張文馨／華盛頓報導
美新任國務卿布林肯1日接受上任後首次電視專訪時，嚴批中國對疫情處理不透明，及破壞讓香港維持自治的承諾。他表示美國也必須敞開大門接納逃離鎮壓的香港人。(美聯社)
美新任國務卿布林肯1日接受上任後首次電視專訪時，嚴批中國對疫情處理不透明，及破壞讓香港維持自治的承諾。他表示美國也必須敞開大門接納逃離鎮壓的香港人。(美聯社)

國務卿布林肯(Antony Blinken)1日接受媒體MSNBC專訪，他重申將以實力與中國接觸，接受香港難民，且不排除對北韓實施更多制裁，在朝鮮半島去核化的目標上，與更多盟友展開合作。

這是布林肯在出任國務卿後，首場電視專訪；談及中國、俄羅斯與北韓等議題，對於多數川普政府執政末期的重要決策，包括將古巴列為支持恐怖主義國家名單，布林肯均稱全面檢視中，沒透露是否改弦易轍。

布林肯說，美國正在全面檢視俄羅斯一系列「深切擾人」(deeply deeply disturbing)的行動，包括對反對派人士納瓦尼(Aleksey Navalny)使用化學武器、影響美國選舉、發動駭客攻擊，及懸賞美軍性命。

布林肯表示，美國將基於通盤檢視的結論，採取行動捍衛利益，並抵抗俄羅斯侵略行為。

附和龐培歐 向中追疫情責任

有關中國，布林肯表示，中國無疑是最大挑戰，也是複雜的，美中在此有競爭面向，也有合作可能，無論美國要如何處理對中關係，都必須以實力和中國接觸，而非弱勢。

布林肯表示，實力來自於強健的盟國、積極投入國際組織、為價值挺身而出、足以抵禦中方侵略的軍事部署，以及投資美國民眾以利於競爭；「好消息是，這些面向都在我們全面掌握之中。」

被問到美國是否應該比照英國，接納逃離壓迫的香港難民，布林肯給了肯定答案，他說，中國過分地破壞應許給香港的承諾，當捍衛權利的港民成為逃離中共威權的難民，美國應該給予他們庇護。

布林肯附和前國務卿龐培歐，要求中國為疫情訊息不公開負責的主張，布林肯說，直到今天，中國在確保各國專家進入中國調查疫情一事，仍遲未達標，且這種缺乏透明度和即時訊息的問題，不僅嚴重且會持續下去。

布林肯說，美國需要了解事實與追究責任，尤其要預防下一次疫情復發。

不排除對北韓實施更多制裁

至於北韓，布林肯表示，北韓是日漸惡化的問題，拜登總統要求他的第一件事，就是通盤檢討所有對北韓政策，清點手上可用的工具，推動朝鮮半島去核化，包括更多制裁、與盟友更多合作與外交激勵等，接著才會決定下一步。

當主持人問到布林肯是否會在出訪計畫中，優先考慮訪問北韓或伊朗，布林肯說，他會先考慮歐亞的親密盟友，希望很快能成行。

中國 美國 北韓

上一則

怎樣才安全？ 變種病毒來襲 打了疫苗還是怕怕的

下一則

周末大換律師團隊 川普今須回應彈劾案

延伸閱讀

世界晚報／國務卿：願接納香港難民 或加碼制裁北韓

世界晚報／國務卿：願接納香港難民 或加碼制裁北韓
世衛官員籲 讓國際專家在武漢自由訪問

世衛官員籲 讓國際專家在武漢自由訪問
布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓

布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓
拜登：考慮制裁緬甸並呼籲國際夥伴合作支持咎責

拜登：考慮制裁緬甸並呼籲國際夥伴合作支持咎責

熱門新聞

拜登（中）去年12月23日戴兩層口罩。美聯社

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

2021-01-29 07:38
立百病毒天然宿主是蝙蝠類，人類感染後可能導致嚴重呼吸系統問題和腦炎，致死率最高達75%。歐新社

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

2021-01-31 07:51
在這場散戶軋空金融巨頭的大戰中，不少放空機構重傷離場，一些華爾街大咖卻隔山觀虎鬥，順勢從中獲利。路透

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

2021-01-30 17:55
奇(Anthony Fauci)表示，預計3月底美國變種病毒的感染者將占多數(dominant)。(美聯社)

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

2021-01-29 13:15

1張圖看疫情：全美確診破2632萬例 德州逾241萬例

2021-02-02 03:00
拜登總統25日簽署多項行政令前在白宮致詞。(Getty Images)

1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意

2021-01-26 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通
降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消
華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全

華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全
布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓

布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓
共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商