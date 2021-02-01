緬甸軍事政變 翁山蘇姬遭押 軍方宣布緊急狀態一年

緬甸1日發生軍事政變，緬甸國務資政、實質領導人翁山蘇姬，遭軍方逮捕扣押。圖為翁山蘇姬1月27日在醫院探視接種新冠疫苗的醫護人員。(Getty Images)

緬甸 當地時間1日驚傳政變，國務資政、實質領導人翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)以及多位執政黨高層官員都被拘禁；在翁山蘇姬被捕後幾個小時，軍方電視台證實，緬甸軍政府接管政府，宣布國家緊急狀態一年。

緬甸軍方透過麾下電視台宣布進入一年緊急狀態。另外，軍方1日天奪下仰光市府控制權。

緬甸武裝部隊總司令敏昂萊，1日以大選舞弊為由，發動軍事政變，逮捕扣押緬甸國務資政、實質領導人翁山蘇姬。(路透)

翁山蘇姬領導的緬甸執政黨「全國民主聯盟」去年11月大選贏得壓倒性勝利，但軍方宣稱大選舞弊，試圖推翻結果。圖為緬甸國會1日開議，軍方29日在首都奈比多主要道路設下檢哨。(Getty Images)

翁山蘇姬領導的緬甸執政黨「全國民主聯盟」去年11月大選贏得壓倒性勝利，但軍方宣稱大選舞弊，試圖推翻結果。圖為緬甸國會1日開議，軍方29日在首都奈比多主要道路設下檢哨。(Getty Images)

●美聲明支持民主政權 但沒表明支持翁山蘇姬

白宮 發言人莎奇(Jen Psaki)31日發表聲明指出，對於媒體報導傳出緬甸軍方破壞民主政權轉移的動作感到關切；美國 在聲明中雖然表示支持民主程序和民主選舉，但並無表明支持翁山蘇姬。

緬甸軍方1日清晨發動突襲行動，翁山蘇姬、總統敏溫及多名高級官員遭到拘留，在家中軟禁。

「華爾街日報」報導，莎奇在聲明中說，針對翁山蘇姬被捕，拜登總統已經聽取了白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)的簡報。聲明中並指出，美國持續支持緬甸民主政權，並呼籲軍方與其他政黨應遵守民主規範以及法律，釋放所有被押人士。

莎奇說：「美國反對任何改變緬甸日前選舉結果，或妨礙緬甸民主權轉移的企圖。如果這些作為沒有改正，美國將對需要承擔責任的肇事者採取行動。」

翁山蘇姬領導的緬甸執政黨「全國民主聯盟」去年11月大選贏得壓倒性勝利，但軍方宣稱大選舞弊，試圖推翻結果。圖為緬甸仰光市路邊的翁山蘇姬的競選看板。(美聯社)

翁山蘇姬領導的全國民主聯盟(National League for Democracy)在2020年11月大選當中贏得大勝，但緬甸軍方指稱大選存在大規模舞弊。過去這段期間以來，外界對於緬甸可能爆發軍事政變，頗為憂慮。全國民主聯盟去年11月大選在國會上下兩院476席贏得396席，然而，根據軍方2008年擬定的憲法，軍方握有總席次的25%，且部分重要部長職位也保留給軍方指派。

75歲的翁山蘇姬曾獲諾貝爾和平獎，追求緬甸民主過程中曾遭數十年居家監禁。她在2015年在大選中贏得勝利後執政。

●軍方指選舉舞弊 高層官員都被帶走

根據路透(Reuters)報導，緬甸軍方經營的一家電視台發表聲明指出，緬甸軍隊為了因應選舉舞弊，已經完成了扣押相關人士的行動。

報導指出，目前外界完全無法打電話進入緬甸首都奈比多(Naypyitaw)。全國民主聯盟在大選當中贏得壓倒性勝利，但就在1日新國會開議的數小時之前，國營電視突然斷訊數小時。

路透報導，座落於主要城市仰光(Yangon)的市議會已被軍人控制，全國民主聯盟掌握的幾個主要據點，網路與手機訊號都出現中斷。網路追蹤組織NetBlocks指出，當地的網路使用突然驟減。

全國民主聯盟發言人苗紐(Myo Nyunt)透過電話對路透表示，翁山蘇姬、緬甸總統溫敏(Win Myint)和其他黨內高層官員，清晨時分紛紛「被帶走了」。

苗紐說：「我想告訴我們人民，不要慌亂行事，我也想要告訴大家，一定要遵守法律。」苗紐對路透說，可能不久之後自己也會被捕，接下來路透社便無法與他取得聯繫。

澳洲政府發表聲明說，對於緬甸軍方企圖掌權的動作高度關切，並呼籲軍方立即釋放遭到扣押的政治領袖。

日本也發表聲明表示，現正密切關注事件發展，但目前並沒有從緬甸撤僑的計畫。