緬甸軍事政變 翁山蘇姬遭押 軍方宣布緊急狀態一年
緬甸當地時間1日驚傳政變，國務資政、實質領導人翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)以及多位執政黨高層官員都被拘禁；在翁山蘇姬被捕後幾個小時，軍方電視台證實，緬甸軍政府接管政府，宣布國家緊急狀態一年。
緬甸軍方透過麾下電視台宣布進入一年緊急狀態。另外，軍方1日天奪下仰光市府控制權。
●美聲明支持民主政權 但沒表明支持翁山蘇姬
白宮發言人莎奇(Jen Psaki)31日發表聲明指出，對於媒體報導傳出緬甸軍方破壞民主政權轉移的動作感到關切；美國在聲明中雖然表示支持民主程序和民主選舉，但並無表明支持翁山蘇姬。
緬甸軍方1日清晨發動突襲行動，翁山蘇姬、總統敏溫及多名高級官員遭到拘留，在家中軟禁。
「華爾街日報」報導，莎奇在聲明中說，針對翁山蘇姬被捕，拜登總統已經聽取了白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)的簡報。聲明中並指出，美國持續支持緬甸民主政權，並呼籲軍方與其他政黨應遵守民主規範以及法律，釋放所有被押人士。
莎奇說：「美國反對任何改變緬甸日前選舉結果，或妨礙緬甸民主權轉移的企圖。如果這些作為沒有改正，美國將對需要承擔責任的肇事者採取行動。」
翁山蘇姬領導的全國民主聯盟(National League for Democracy)在2020年11月大選當中贏得大勝，但緬甸軍方指稱大選存在大規模舞弊。過去這段期間以來，外界對於緬甸可能爆發軍事政變，頗為憂慮。全國民主聯盟去年11月大選在國會上下兩院476席贏得396席，然而，根據軍方2008年擬定的憲法，軍方握有總席次的25%，且部分重要部長職位也保留給軍方指派。
75歲的翁山蘇姬曾獲諾貝爾和平獎，追求緬甸民主過程中曾遭數十年居家監禁。她在2015年在大選中贏得勝利後執政。
●軍方指選舉舞弊 高層官員都被帶走
根據路透(Reuters)報導，緬甸軍方經營的一家電視台發表聲明指出，緬甸軍隊為了因應選舉舞弊，已經完成了扣押相關人士的行動。
報導指出，目前外界完全無法打電話進入緬甸首都奈比多(Naypyitaw)。全國民主聯盟在大選當中贏得壓倒性勝利，但就在1日新國會開議的數小時之前，國營電視突然斷訊數小時。
路透報導，座落於主要城市仰光(Yangon)的市議會已被軍人控制，全國民主聯盟掌握的幾個主要據點，網路與手機訊號都出現中斷。網路追蹤組織NetBlocks指出，當地的網路使用突然驟減。
全國民主聯盟發言人苗紐(Myo Nyunt)透過電話對路透表示，翁山蘇姬、緬甸總統溫敏(Win Myint)和其他黨內高層官員，清晨時分紛紛「被帶走了」。
苗紐說：「我想告訴我們人民，不要慌亂行事，我也想要告訴大家，一定要遵守法律。」苗紐對路透說，可能不久之後自己也會被捕，接下來路透社便無法與他取得聯繫。
澳洲政府發表聲明說，對於緬甸軍方企圖掌權的動作高度關切，並呼籲軍方立即釋放遭到扣押的政治領袖。
日本也發表聲明表示，現正密切關注事件發展，但目前並沒有從緬甸撤僑的計畫。
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