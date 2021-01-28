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煽動叛亂！國會暴動審訊400人 FBI鎖定右翼團體成員

編譯陳韻涵／綜合27日電
6日國會暴動調查持續擴大，已有逾400名嫌犯被聯邦執法人員揪出，可能被依煽動叛亂或暴動等罪名起訴。圖為6日川普的支持者占領國會。（Getty Images）
6日國會暴動調查持續擴大，已有逾400名嫌犯被聯邦執法人員揪出，可能被依煽動叛亂或暴動等罪名起訴。圖為6日川普的支持者占領國會。（Getty Images）

6日國會暴動調查持續擴大，已有逾400名嫌犯被聯邦執法人員揪出，可能被依煽動叛亂(sedition)或暴動(insurrection)等罪名起訴，其中又以右翼團體成員居多；在暴動餘波盪漾之際，也有愈來愈多國會議員關切自身在華府以外地區的安危，唯恐安全維護不足。

代理聯邦檢察官薛溫(Michael Sherwin)說：「我們在研議煽動叛亂案件，官員預料調查結果很快就會公布。」

煽動叛亂或暴動最高可處20年徒刑，將會是國會暴動事件中最嚴重的刑罰。

薛溫表示，月初這場國會暴動造成五人死亡、至少138人被捕，嫌犯數量「每小時都增加」，目前已發出500張傳票和搜索票。

來源：FOX59 News YouTube頻道

FBI助理局長丹托諾(Steven D'antuono)表示，大眾踴躍提供超過20萬份數位媒體線索，讓調查員得以揪出參與國會暴動的暴民，但仍持續緝查意圖在兩黨全國委員會總部放置管狀炸彈的嫌疑犯。

聯邦官員懸賞7萬5000元查緝此人，呼籲民眾踴躍提供線索；丹托諾表示，逮捕此人是「優先要務」，這些爆裂物在專業小組解除危機之前，對國會是真正的威脅。

在檢察官全力緝兇之際，極右派仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)面臨更嚴格的審查，該團體至少六名成員被指涉及暴亂。

檢察官表示，除「驕傲男孩」外，右翼軍事團體「誓言守衛者」(Oath Keepers)也是檢方追查的重點團體。

國會警察局代理局長皮特曼(Yogananda Pittman)26日在眾院撥款委員會上道歉，稱國會警察未能阻止暴動，並形容這是「恐怖攻擊」；眾院撥款委員會負責審查國會警察的預算。

國會警察局前局長桑德(Steven Sund)在國會攻擊後引咎辭職，皮特曼暫代其職；她說，國會警察局事前知悉武裝團體和白人至上主義團體會參與遊行，「可能發生潛在的暴力衝突，且國會就是目標，但警局準備不周」。

執法官員表示，根據社群媒體的討論等資訊，國會議員在家鄉面臨的風險與威脅漸增；兩黨議員都不願透露官員在暴動後面臨的威脅，但有線電視新聞網(CNN)得知許多國會議員在往來華府期間被分派更周密的維安人員。

在部分個案中，地方警察在議員宅邸外提供周密的安全防護網，門外有警察站崗。

丹托諾表示，執法官員持續監控全國的威脅，國會警察局將動用所有資源和工具確保議員安全。

警察 眾院 華府

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