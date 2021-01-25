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共和黨內部意見分歧 參院通過彈劾川普機率漸減

記者顏伶如／綜合報導
眾院25日送交參院彈劾文，參院定2月9日開審。彈劾文指前總統川普本月6日煽動群眾攻國會。圖為川普總統6日在華府反大選舞弊集會上講話。(美聯社)
眾院25日送交參院彈劾文，參院定2月9日開審。彈劾文指前總統川普本月6日煽動群眾攻國會。圖為川普總統6日在華府反大選舞弊集會上講話。(美聯社)

前總統川普二度遭到彈劾案25日將由眾院送交參院，共和黨內部對彈劾意見分歧。美聯社報導，越來越多共和黨籍聯邦參議員紛紛表示不支持彈劾川普，彈劾案過關機率正在逐漸減少中。

川普這次遭眾院彈劾理由是因煽動支持者6日攻擊國會山莊，釀成死傷。第一次彈劾川普案投贊成票的共和黨籍聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney，猶他州)24日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，參院審理彈劾案是有必要的，因為川普鼓舞支持者為推翻大選結果「抗戰」。如果彈劾成立，川普今後將無法再度參選公職。

素來與川普不合的溫和派羅穆尼說：「非常明顯的，過去一年來，有人企圖破壞美國選舉，幕後推手不是拜登總統，而是川普總統。」

國會暴動發生屆滿一周之際，眾院13日表決通過彈劾川普。當時共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)便說，一旦川普卸任，參院就沒有憲法權限能夠彈劾川普。

柯頓24日接受福斯新聞網專訪時則表示，參院如果審理川普彈劾案，就是逾越憲法權限。他也說，跟其他共和黨參院同僚討論越多之後，「大家就紛紛各自歸隊」，同意他所提出的論述。

柯頓表示：「我想，很多美國民眾會覺得滿奇怪的，參院竟然花時間要為一個一周之前已下台的人定罪及撤職。」

向來力挺川普的共和黨佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)24日接受福斯新聞網專訪時說：「我覺得彈劾審理滿蠢的。」他也說，一旦交付投票，他將毫不猶豫投下反對彈劾票。

對於彈劾已卸任的川普，魯比歐說：「我覺得將產生反效果。我們國家如國已經燃起烈火，彈劾案就像把汽油淋在大火上頭。」

目前民主黨、共和黨在參院各自擁有50席，如果川普彈劾案要通過，民主黨參議員至少必須爭取到17位共和黨籍參議員加入為川普定罪的投票行列。

與拜登交情深後的民主黨德拉瓦州聯邦參議員庫恩斯(Chris Coons)24日對美聯社指出，國會暴動事件細節逐漸明朗化之後，「希望國會同僚與美國民眾都能看清楚，有人必須承擔責任。」

庫恩斯說：「這是美國歷史的關鍵時刻，我們必須嚴肅且認真地面對。」

反對彈劾川普的參議員柯頓。(美聯社)
反對彈劾川普的參議員柯頓。(美聯社)
佛州參議員魯比歐反對二次彈劾川普。(美聯社)
佛州參議員魯比歐反對二次彈劾川普。(美聯社)
曾在第一次彈劾案中贊成彈劾川普的溫和派參議員羅穆尼，被認為會再次贊成彈劾川普。(...
曾在第一次彈劾案中贊成彈劾川普的溫和派參議員羅穆尼，被認為會再次贊成彈劾川普。(美聯社)

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