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拜登簽行政令 料將抹滅川普「自豪」政績

編譯潘勛／綜合23日電
川普任內喜簽行政命令推動施政，但被後任者拜登也以行政命令推翻。(Getty Images)
川普任內喜簽行政命令推動施政，但被後任者拜登也以行政命令推翻。(Getty Images)

拜登就任總統48小時內簽署了大約30道總統行政命令，其中14道針對相當廣泛的川普行政命令，快速扭轉前朝自豪的「政績」；「紐約時報」認為，熱衷於以行政命令治國的川普很快就會發現，自己的政治遺產，除任命三位大法官及2017年的減稅法案以外，很快就會被拜登也以行政命令抹滅。

紐時報導，卸任後的川普20日搭機抵達佛州，面對支持者而聲稱，自己的執政成就全面、雄心萬丈，最重要的是可長可久，「我的執政不走尋常套路。」但他透過行政命令而推動的招牌政績，面對繼任者如法炮製，以行政命令推翻，實在相當脆弱。

拜登總統對華府的運作遠比川普嫻熟，他沿用行政命令治國，目的不在建立自己的政治遺產，而在消除川普留下來的政治爛攤子；當然，拜登的行政命令不光針對川普，還得執行許多緊急措施，來對付新冠疫情及經濟危機。

前總統歐巴馬的謀士波德斯塔(John D. Podesta)表示，他不認為川普的施政花一個下午就能消除，「至少得花十天」，川普大用特用憲法第二條規定的總統權，讓他染指各項國政，可川普很快就會發現，除了減稅還有些外交政策，其他真能存續下來的政績實在很少。

要求匿名的前川普助理同意波德斯塔的看法，他認為川普的行政大多在抄短路，很少能維繫久遠，按拜登目前做事的速度，川普做的一切，除了司法人事命令，大概在下周一(25日)太陽升起以前，就會冰消雪融。

拜登透過行政命令而扭轉的川普行政，包括讓美國繼續資助世界衛生組織、重返巴黎氣候協定、停建美、墨邊境圍牆、恢復禁止在北極圈野生保護區開採石油等。

川普的立法成就很少，他不耐煩學習權力的操控，不常與國會領袖打交道，耽溺於簽署行政命令，展現自己的權力。拜登是否也會過於依賴行政命令，目前不得而知，但兩名拜登官員表示，目前總統以行政命令治國只為因應新冠危機，矯正川普造成的傷害，未來會減少，而增加透過國會的立法行動。

拜登總統上任第一天即在白宮簽署多項總統行政命令，推翻前任政策。(美聯社)
拜登總統上任第一天即在白宮簽署多項總統行政命令，推翻前任政策。(美聯社)

川普 拜登 紐約時報

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