紓困卡關…拜登想發1400元 共和黨溫和派：沒興趣

拜登總統上任首要推動的新冠紓困案預計再推發1400元紓困支票，但和黨反對，可能難以成功。(美聯社)

拜登 總統一上任就大手筆的提出高達1兆9000億元的疫情紓困 計畫，但因可能會衝擊國庫，參院民主黨所倚賴的主要溫和派共和黨 議員並不熱衷，甚至表示要再發給每名國人1400元的紓困款可能耗時數月，或根本不會到位。

參院民主黨需要說服十位溫和派共和黨參議員倒戈，才能通過拜登法案的門檻，或巧妙地運用議會調動，繞過60票的門檻；但拜登團隊顯然已準備好積極地讓國會採取行動，與前政府被動的態度迥異。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，拜登的這項紓困法案包括4000億元配發疫苗和重啟學校的經費、新一波1400元紓困補助、每周400元失業補助、250億元兒童照護或健康補助，以強化「可負擔健保法」(Affordable Care Act)等。

可能支持民主黨紓困法案的共和黨關鍵議員表示，或許提高加速配發新冠疫苗的預算，但對於拜登提案的總金額猶豫不決；有些人呼籲拜登下修計畫，另有人建議等幾個月看經濟不景氣的情況是否持續。

溫和派共和黨參議員之一的蘇珊‧柯林斯(Susan Collins)表示，她「同情」調高疫苗預算，但看不出數額如此大的正當理由。

「我難以理解，我們(上月)甫通過9000億元的補助法案，為何現在又要通過這麼高額的另一項法案」；柯林斯21日說：「也許幾個月後，需求會更明顯，到時需要做些顯著之事，但現在看不出來。」

另一位溫和派的阿拉斯加州聯邦參議員麗莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)形容，拜登的要求「重要」，「但9000億元的補助法案的墨都還沒乾」，「需要很多公正的辯論和考量」。

曾在投票上倒戈的溫和派共和黨參議員羅穆尼(Mitt Romney)則表示，沒興趣再借1兆元或5000億元擴大經濟紓困，「我個人的觀點認為，阻礙經濟的是新冠病毒，而非金錢；我希望我們盡可能配發疫苗，一旦更多人接種疫苗，我相信經濟會好轉。」

拜登在參院遭逢的挫折就顯示，若經正常程序，拜登需要十張共和黨參議員的選票，才能通過此案；若跨黨派支持未能過關，民主黨則有兩種選擇：一是動用調整程序(reconciliation process)避開預算撥款的障礙，或下修預算總額以尋求兩黨支持。

「我認為政府和黨團希望在兩黨的基礎上進行」；眾院預算委員會主席亞爾穆斯(John Yarmuth，民主黨)說：「我們尚未決定調整程序，但若別無辦法，我們打算迅速推動。」