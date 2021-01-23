拜登簽行政令 低收入家庭學童增15%食物補助

拜登總統22日簽署的行政命令，包括增加糧食券福利；圖為紐約市一間雜貨店的櫥窗上，張貼著收取糧食券的告示。(Getty Images)

拜登 總統22日簽署提高聯邦食物補助的行政命令，指示農業部允許各州政府在俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)中，透過學校提供給低收入 家庭學童的疫情 期間餐點補助，得以調高15%，以協助疫情期間陷入生計困難的數千萬美國家庭。

官員指出，對於家中有三名學童的低收入家庭來說，每隔兩個月將可多領約100元的食物補助。

拜登同時簽署旨在穩定美國經濟的行政命令；其中一項行政命令要求勞工部訂定清楚規範，勞工若因擔心可能在工作環境感染新冠病毒而拒絕復工，應該有權領取失業津貼。

另外，拜登也準備發布行政命令，要求聯邦政府包商必須付給勞工最低時薪15元的待遇。

在白宮的簽署儀式上，拜登提及已經送交國會辯論的1.9兆元疫情經濟紓困法案時說，就連川普政府的前任官員、白宮經濟顧問委員會主席哈塞特(Kevin Hassett)，也對法案表示支持。

「最基本的問題就是，我們正處於國家急難之中，必須以面對國家急難的態度做出因應。因此，我們要有所行動，盡一切所能。」拜登說，「很多家庭難以溫飽，民眾瀕臨遭到房東驅逐的可能。我們必須要有行動。」

對於育有小孩的低收入家庭，疫情期間餐點補助將調高15%；這項措施是拜登總統上台後，在疫情期間對於民眾擴大政府援助的項目之一。

在2020至2021學年度，符合資格的每名學童，因為疫情而無法到校上課的每一天，可以獲得最高5.86元補助，拜登政府如今將把補助金額提高15%。

這項計畫是在2020年春季推出，旨在疫情期間援助原本透過學校取得免費或減價午餐的數千萬低收入家庭兒童。符合補助資格的低收入家庭，會收到類似簽帳卡功能的P-EBT(Pandemic Electronic Benefits Transfer，P-EBT)卡，但只能用來購買食物及日常生活必需品。

雖然拜登團隊正在研擬範圍廣泛的配套法案，如果通過將有龐大效果，但由於兩黨在國會涇渭分明，法案審理恐將陷入緩慢，甚至面臨卡關；行政部門直接採取片面行動，例如拜登在22日簽署的行政命令，較能達到立竿見影之效。

最新公布的統計數據顯示，美國經濟遭受新一波打擊，勞動市場首當其衝。美國經濟經過短期回升之後，上個月再度流失大量工作，每周申請失業人數在這個月依舊維持在歷史新高；拜登就職之際，美國就業市場表現是現代史上任何總統上台時最糟的，他也警告說，全美染疫死亡人數可能很快突破50萬人。

曾擔任川普民間顧問的保守派政策專家摩爾(Stephen Moore)分析，拜登政府提高糧食補助的作法，其實不如解決因為居家避疫而造成的經濟傷害來得重要。

摩爾說，對於拜登而言，最重要的紓困方案就是讓民主黨執政的「藍州」允許餐廳、商家重新營業，學校恢復正常上課。他說：「如果沒有做到這些，拜登政府不管砸再多錢，也都於事無補。」