美染疫死亡者 下個月將達50萬

拜登入主白宮的第一個全天上班的日子，就簽署10道行政命令，加強搭乘大眾交通工具須戴口罩的規定，並下令搭機入境旅客須隔離檢疫。圖為拜登(右)展示新政府的抗疫計畫，左為副總統賀錦麗。(路透)

在美國 出現首例新冠肺炎確診滿一周年的同一日，拜登 總統21日簽署10項應對新冠肺炎的行政令，視當前局勢如戰時，要求全民在公共運輸工具上戴口罩，搭機入境的國際旅客必須檢附病毒篩檢陰性報告，並要求加速生產防疫物資；拜登在聽取新冠疫情簡報後說，全美因新冠肺炎死亡人數下個月就可能達到50萬人。

拜登說，去年美國無法依賴聯邦政府採取緊急、聚焦且協調的行動處理問題，現在得承受失敗造成的慘痛代價。

拜登再批川普 疫苗 接種慘敗

拜登再度批評川普政府的疫苗接種是慘敗，在狀況好轉之前還會惡化，「不幸的是死亡人數可能會在下個月達到50萬人，確診人數還會持續增加，我們不是在一夕之間面臨困境，將會需要幾個月扭轉問題。」

拜登表示，目前美國正處於國家緊急狀態，他主政下科學家可不受政治干預，並承諾若犯了錯會坦誠以對。

拜登20日簽署「100日口罩挑戰」的行政命令，21日援引「國防生產法」(Defense Production Act)，加速生產個人防護裝備；此外，拜登發布行政命令，要求全民在機場、班機、火車、渡輪與城際巴士等公共運輸工具上，都要戴口罩。

口罩令不明確 被質疑如何落實

但拜登的行政命令中並未提及，若不遵守口罩令會有什麼懲罰，今日美國報(USA TODAY)報導也提到，口罩令立意良善卻不夠明確，例如何時生效、該怎麼落實？

不過航空業者對此表示歡迎，航空消費者權益倡導協會主席哈德森(Paul Hudson)表示，拜登的決定將可讓口罩令更容易推行，並提高旅客遵守規定的動力。

拜登也要求教育部和衛生部，制定安全重啟校園的準則，並規畫所需的資源，全國救災管理局(FEMA)建立新冠疫情聯繫管道，負責將聯邦政府和州政府的合作最大化。

拜登將要求建立一個「新冠儀表板」，公布最新的國家和州級訊息，包括確診病例、檢測數、接種疫苗數量和醫療院所收治數。

另外，旅客搭機入境美國，須檢附病毒篩檢陰性報告，抵達美國後也需要隔離觀察。

有關疫苗，拜登重申希望在就職後的第一個100天讓1億名美國人接種疫苗，政府在未來30天內，會建立100個社區內的疫苗接種點。

拜登表示，這是「戰時工作」(wartime undertaking)，他會動用國防生產法等其他可行辦法，要求聯邦機構和民間廠商加速生產防疫、病毒檢測、疫苗等種種所需的產品。

拜登說，政府會解決此事，並擊敗疫情大流行，他要告訴美國人「援助將至」。

拜登新任命的白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)說，「我們真的需要國會盡速行動」，通過1.9兆美元的新冠紓困方案。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，截至21日晚間，美國確診人數超過2461萬人，死亡人數超過40.9萬人；全球確診人數約9746萬人，死亡累計208萬人。