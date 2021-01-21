民主勝利了！拜登就任總統 倡團結

第46任總統拜登(左)20日在首席大法官羅伯茲(背對者)監誓下，在國會宣誓就職，是美國最年長的總統。圖中左二為第一夫人吉兒．拜登。(Getty Images)

美國 第46任總統拜登 (Joe Biden)與第49任副總統賀錦麗(Kamala Harris)，20日在國會宣誓就職，創造美國最年長總統與首位亞非裔女副總統的歷史；拜登在就職演說中以「團結」為基調，宣告民主得勝，並呼籲各方敞開心扉，相互包容、謙卑和理解，就能終結這場讓兩黨分裂、城鄉分歧、自由與保守對峙的「不文明戰爭」(uncivil war)。

站在兩周前曾被暴徒攻占的國會山台階上，拜登20日在最高法院大法官羅伯茲(John Roberts)的見證下宣誓就職；拜登說，這是屬於美國和民主的一天，今天不是在慶祝一名候選人的勝利，而是民主的勝利，美國人民的心聲被聽見、被重視，「我們再次了解到民主很珍貴，也很脆弱，但此刻，民主勝利了。」

切實行動 擊敗政治極端主義

拜登表示，新冠疫情奪走美國人的生命，比第二次世界大戰更多，數百萬人失業，數十萬商家倒閉⋯種族平等的夢想不能再拖延，要面對並擊敗正在抬頭的白人至上主義、國內恐怖主義、政治極端主義，克服這些困難並重塑國魂，需要切實的行動與團結。

他以自己將傾注心力團結人民與國家為引，邀請所有美國人投身共抗憤怒、仇恨、極端主義等危害。

拜登說，美國必須終結這場讓兩黨分裂、城鄉分歧、自由與保守對峙的「不文明戰爭」，「只要我們敞開心扉，而非狠下心腸，只要我們多點包容、謙卑和理解，就能實現。」

必須改變 見證首位亞非裔女副總統

拜登說，政治不應是摧毀一切的怒火，意見分歧不應引發戰爭，事實也不應被操控，「美國必須有所改變，有所進步」；他並以美國見證史上首位亞非裔女副總統為例，「別說我們不能改變，美國的未來一定比現在更好。」

拜登重申「做所有美國人的總統」，承諾「將永遠對你們說實話(level with you)」，也會為反對他的人力戰，「如果你們用心聽我的心聲並查看我的行為之後仍然反對我，那也沒關係，因為這就是民主，和平表達多種意見就是美國的力量所在，但意見分歧不應導致分裂。」

他表示，這個時刻「全世界都在見證」，美國也將以更強大的姿態面對世界，重修與盟友的關係，參與世界事務，成為強大、可信的盟友；美國不是在應對「昨天的困難」，而是在迎接「明天和未來一切的挑戰。」

未提川普 向到場前任總統致謝

拜登通篇未提及川普，但對到場的兩黨前任總統表達感謝，他呼籲美國以嶄新、勇敢、積極的姿態團結前進，「美國的故事取決與我們每一個人」，國家經歷過和平與戰爭，眼前還有漫漫長路，有很多事業需要我們修復、治癒、建設。

華府冬風冷洌，卻也是近30年來首個豔陽天下的就職典禮；現場來賓也映照拜登「團結」的主題基調，除了刻意缺席的前總統川普外，民主黨籍前總統歐巴馬、柯林頓、共和黨籍前總統小布希，以及卸任副總統潘斯、參眾兩院的共和黨領袖麥康諾、麥卡錫，乃至兩周前反對認證拜登勝選結果的參議員克魯茲等人，均到場見證。

還有不少共和黨議員盛讚拜登的就職演說強而有力、正逢其時，緬因州參議員柯林斯(Susan Collins)說，拜登直擊「團結」這一正確主題，呼籲我們攜手並肩，勿繼續把對方視作敵人，而是作為美國同胞；麥康諾也稱讚拜登把團結和尋求共識作為重點。

「我要通過實踐對美國人民的承諾，開始第一天的工作。」拜登當日抵達白宮後，很快簽署了17項行政命令、總統備忘和機構指令(agency directives)，廢除前總統川普留下的「政治遺產」，其中包括撤銷「禁穆令」、中止築牆經費、重返巴黎協定和世貿，以及要求聯邦場地必須戴口罩等；拜登之後還將按照每天一主題的節奏，簽署更多行政令，例如周四聚焦新冠疫情，周五主攻經濟復甦，下周一則是「買美國貨」等。